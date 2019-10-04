Можно ли лишиться прав за светодиоды в фарах?

Можно ли лишиться прав за светодиодные лампы в фарах?

Многие уже могли заметить, как во многие сферы человеческой жизни вошли светодиоды.

Они используются практически во всех сферах нашей жизни. Но еще некоторое время назад приборы с их использованием казались фантастикой, в особенности, в автомобильной промышленности.

Возникновение спроса. На данный момент, ежегодно производители машин устанавливают на свои изделия на место ксеноновых или галогеновых ламп светодиодные фонари. Это стало возможным в связи со снижением стоимости этого типа ламп.

В итоге светодиодные лампы стали очень популярными в автомобильном мире. Но не каждый автолюбитель может себе позволить приобрести себе машину с фарами на светодиодах. Но законно ли приобретение подобных устройств и есть ли ответственность для тех, кто установил на свой автомобиль незаводскую светодиодную оптику?

Ответственность. Большая часть владельцев автомобилей считает, что ответственность за подобные действия отсутствует, объясняя тем, что это не ксенон, который запрещено устанавливать в галогеновые фары. Но это не соответствует действительности. На самом деле, ответственность имеется и достаточно строгая. К примеру, незаконно установив на свой автомобиль лампы на светодиодах в переднюю оптику, водитель может быть отстранен от управления машиной, путем изъятия прав.

На территории России сложилась довольно интересная ситуация. Большей части водителей известно, что за несанкционированную установку в галогенные гнезда ксеноновых ламп предусмотрена строгая ответственность в виде лишения права управления автомобилем и изъятия водительских прав. Это становится причиной отсутствия на дорогах страны большого количества машин с кустарно установленным ксеноном.

Но чем же тогда вызвано появление большого количества автомобилей со светодиодными фарами, которые, в большей степени, были установлены их хозяевами своими руками. В особенности, если принимать во внимание тот факт, что производители и продавцы подобных изделий предоставляют большое количество разрешений, заверяя клиента, что имеющиеся в продаже лампы полностью доступны для установки.

Последствия. Позже может выясниться, что большая часть предоставленных сертификатов на момент покупки или приостановлены, или у них закончился срок действия. Помимо этого, не стоит забывать и о том, что даже наличие у изделия всех необходимых сертификатов не дает право каждому автовладельцу устанавливать их на передние фары собственного автомобиля. Приобретение их не находится под запретом, но больше вы ничего сделать не сможете, если головная оптика на вашем автомобиле предназначена для галогеновых или ксеноновых ламп.

Выполнив такую установку, владелец автомобиля совершает грубое нарушение законодательства, а именно статьи 12.5 ч. 3 КоАП. В ней говорится, что наказание последует за управление транспортным средством, в передней части которого имеются осветительные или световозвращающие приборы красного цвета. Кроме того, под действие этой статьи попадают световые приборы, цвет света которых и режим работы не находятся в соответствии с Основными положениями по допуску транспорта к использованию, а также обязанностей должностных лиц, которые должны обеспечивать безопасности дорожного движения.

Итог. При совершении подобного нарушения, водитель может быть наказан лишением прав на срок от 6 месяцев до 1 года.