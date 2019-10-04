Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасный «красный»: фиктивные ДТП под светофором 

Car.ru 4 часа назад
Опасный «красный»: фиктивные ДТП под светофором
Фото: Car.ru
Несмотря на то, что практически все популярные методы обмана автомобилистов на дороге известны, мошенники находят все более новые и эффективные. Так, к примеру, обороты набирает новая афера с использованием старого авто на светофоре, о чем стоит рассказать подробнее.
Афера возле светофора. В больших городах на светофорах часто скапливаются пробки, а потому опытные автомобилисты стараются не терять времени, занимаются рабочими моментами или просто стараются скоротать время за игрой на смартфоне или в соцсетях.
Тем не менее подобные обстоятельства оказались выгодными для мошенников. Обычно к светофору подъезжает машина старой марки и не очень ухоженная. На такие авто зачастую не обращают внимания, что только на руку аферистам. Пока водители заняты своими делами, авто буквально врезается в них, задевая своим задним бампером чужой передний.
Доказать, что автомобилист не начал движение и не врезался в стоящий впереди автомобиль, достаточно сложно. Обычно выбирают транспортные средства без видеорегистраторов, а также в тех местах, где мало или совсем нет свидетелей. Таким образом, скандал большинство участников дорожного движения стараются уладить, просто оплатив ущерб, а именно это и нужно мошенникам.
Как уберечься от аферы. Если все же такая ситуация произошла, а свидетелей не было, можно попробовать защитить себя несколькими способами:
  • Предложить водителю оформить ДТП по Европротоколу, что новые правила предлагают сделать с помощью обычного смартфона
  • Мошенники, скорее всего, предложат уладить все на месте без ведома ГИБДД и других служб
  • Настаивать на том, что ДТП совершено не было, пока оно не доказано несколькими свидетелями, обычно найти их мошенники не хотят под любыми предлогами
  • Руководствоваться законодательством и предложить пострадавшему вызвать инспекторов ГИБДД
Распознать аферу можно. Обычно характерной для аферистов является спешка. Они якобы не хотят лишних проблем, а потому настойчиво пытаются уговорить "нарушителя" отдать деньги и разойтись, ведь машина и так не очень ухожена, а потому оформлять ДТП нет смысла.
Лучше всего проявлять внимательность на светофорах, ведь именно в подобных местах существует большой риск аварии.
Итог. Лучше всего обезопасить себя можно, если быть достаточно внимательным. Так можно не только снизить риск стать жертвой недобросовестных мошенников, но и не попасть в реальную аварию.
Как в Москве ловили мажора на BMW
Car.ru: последние новости
Можно ли лишиться прав за светодиодные лампы в фарах? Можно ли лишиться прав за светодиодные лампы в фарах? Автомобили, у которых чаще всего возникают проблемы с коробкой передач Автомобили, у которых чаще всего возникают проблемы с коробкой передач Лучшие автомобили 2019 года по версии Джереми Кларка Лучшие автомобили 2019 года по версии Джереми Кларка
Комментарии
Бортжурнал , ДТП , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»
Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»11
Можно ли лишиться прав за светодиоды в фарах?
Можно ли лишиться прав за светодиоды в фарах?1
Aurus по-китайски: новый лимузин лидера КНР
Aurus по-китайски: новый лимузин лидера КНР
Fiat Chrysler заплатит за завышение показателей продаж
Fiat Chrysler заплатит за завышение показателей продаж
В темноте не видно: в Омске выросло число ДТП с пешеходами
В темноте не видно: в Омске выросло число ДТП с пешеходами1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение