Опасный «красный»: фиктивные ДТП под светофором

Несмотря на то, что практически все популярные методы обмана автомобилистов на дороге известны, мошенники находят все более новые и эффективные. Так, к примеру, обороты набирает новая афера с использованием старого авто на светофоре, о чем стоит рассказать подробнее.

Афера возле светофора. В больших городах на светофорах часто скапливаются пробки, а потому опытные автомобилисты стараются не терять времени, занимаются рабочими моментами или просто стараются скоротать время за игрой на смартфоне или в соцсетях.

Тем не менее подобные обстоятельства оказались выгодными для мошенников. Обычно к светофору подъезжает машина старой марки и не очень ухоженная. На такие авто зачастую не обращают внимания, что только на руку аферистам. Пока водители заняты своими делами, авто буквально врезается в них, задевая своим задним бампером чужой передний.

Доказать, что автомобилист не начал движение и не врезался в стоящий впереди автомобиль, достаточно сложно. Обычно выбирают транспортные средства без видеорегистраторов, а также в тех местах, где мало или совсем нет свидетелей. Таким образом, скандал большинство участников дорожного движения стараются уладить, просто оплатив ущерб, а именно это и нужно мошенникам.

Как уберечься от аферы. Если все же такая ситуация произошла, а свидетелей не было, можно попробовать защитить себя несколькими способами: Предложить водителю оформить ДТП по Европротоколу, что новые правила предлагают сделать с помощью обычного смартфона

Мошенники, скорее всего, предложат уладить все на месте без ведома ГИБДД и других служб

Настаивать на том, что ДТП совершено не было, пока оно не доказано несколькими свидетелями, обычно найти их мошенники не хотят под любыми предлогами

Руководствоваться законодательством и предложить пострадавшему вызвать инспекторов ГИБДД Если все же такая ситуация произошла, а свидетелей не было, можно попробовать защитить себя несколькими способами:

Распознать аферу можно. Обычно характерной для аферистов является спешка. Они якобы не хотят лишних проблем, а потому настойчиво пытаются уговорить "нарушителя" отдать деньги и разойтись, ведь машина и так не очень ухожена, а потому оформлять ДТП нет смысла.

Лучше всего проявлять внимательность на светофорах, ведь именно в подобных местах существует большой риск аварии.

Итог. Лучше всего обезопасить себя можно, если быть достаточно внимательным. Так можно не только снизить риск стать жертвой недобросовестных мошенников, но и не попасть в реальную аварию.