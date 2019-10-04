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Jeep Cherokee может быть опасен для оккупантов 

Автовести 1 час назад
Jeep Cherokee может быть опасен для оккупантов
Фото: © Jeep
Уже второй раз за последние 10 дней фигурантом очередной отзывной кампании, объявленной ООО "ЭфСиЭй Рус", которое официально представляет марку Jeep на российском рынке, становится внедорожник Jeep Cherokee. Причина вновь достаточно серьезная.
Как информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), добровольному отзыву подлежат автомобили Jeep Cherokee, реализованные с сентября 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва транспортных средств является электронный блок управления Occupant Restraint (ЭБУ), который может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения. Это может привести к тому, что при определенных условиях подушки безопасности могут сработать с запозданием, раскрыться не полностью или не раскрыться вообще. Потеря ЭБУ ORC связи хотя бы с одним из датчиков ускорения вызывает включение на панели приборов светового сигнализатора неисправности системы подушек безопасности. Если же при потере связи сигнализатор не включится, это не позволит своевременно получить информацию о состоянии ORC.
На транспортных средствах будет произведена замена неисправных датчиков ускорения (датчиков удара). Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя ООО "ЭфСиЭй Рус", проинформируют владельцев автомобилей Jeep Cherokee, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
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Бортжурнал , Jeep Cherokee , Jeep
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