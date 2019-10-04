Бесполезные ассистенты: все «пешеходы» погибли

Протестированы машины с системой обнаружения пешеходов. Все «пешеходы» погибли

Практическое исследование Американской автомобильной ассоциации наглядно продемонстрировало, что полностью уповать на электронику по части обеспечения безопасности рано. Систему превентивного торможения назвали "совершенно неэффективной".

Автомобилям предлагалось для испытания четыре сценария событий, вполне возможных на любой дороге любой страны мира. Первый — выходящий на дорогу перед автомобилем взрослый. Второй — ребенок, кидающийся наперерез машинам, ползущим в пробке. Третий — встреча с пешеходом во время поворота за угол, и, наконец, четвертый — двое взрослых, стоящих на обочине перед приближающимся автомобилем.

Исследователи пришли к неутешительным выводам. Даже в самом стандартном сценарии наилучший результат — 40% предотвращенных столкновений — был продемонстрирован на скорости только до 32 км/ч, а при увеличении ее до 48 км/ч столкновение оказалось "почти неизбежным". Бросающийся сквозь пробку ребенок попадал под колеса в 89% случаев, а во время поворота переходящего дорогу пешехода не смогла распознать ни одна система.

Кроме того, электроника оказалась совершенно неэффективна в темное время суток, когда, по данным Ассоциации, происходит до 75% аварий с пешеходами со смертельным исходом.

Однако в ААА заявили, что поддерживают дальнейшее развитие подобных систем и призвали автопроизводителей принять меры к повышению их эффективности.