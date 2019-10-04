Бесполезные ассистенты: все «пешеходы» погибли

Практическое исследование Американской автомобильной ассоциации наглядно продемонстрировало, что полностью уповать на электронику по части обеспечения безопасности рано. Систему превентивного торможения назвали "совершенно неэффективной".
В тестах участвовали четыре автомобиля, оснащенных ассистентом превентивного торможения с функцией распознавания пешеходов — Chevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 и Toyota Camry.
Автомобилям предлагалось для испытания четыре сценария событий, вполне возможных на любой дороге любой страны мира. Первый — выходящий на дорогу перед автомобилем взрослый. Второй — ребенок, кидающийся наперерез машинам, ползущим в пробке. Третий — встреча с пешеходом во время поворота за угол, и, наконец, четвертый — двое взрослых, стоящих на обочине перед приближающимся автомобилем.
Исследователи пришли к неутешительным выводам. Даже в самом стандартном сценарии наилучший результат — 40% предотвращенных столкновений — был продемонстрирован на скорости только до 32 км/ч, а при увеличении ее до 48 км/ч столкновение оказалось "почти неизбежным". Бросающийся сквозь пробку ребенок попадал под колеса в 89% случаев, а во время поворота переходящего дорогу пешехода не смогла распознать ни одна система.
Кроме того, электроника оказалась совершенно неэффективна в темное время суток, когда, по данным Ассоциации, происходит до 75% аварий с пешеходами со смертельным исходом.
Однако в ААА заявили, что поддерживают дальнейшее развитие подобных систем и призвали автопроизводителей принять меры к повышению их эффективности.