Свадебный лимузин застрял в грязи во дворе Харькова

На окраине спального района Харькова в грязи застрял белый свадебный лимузин. Он не смог развернуться во дворе, занятом машинами, и выехал на футбольное поле. Из грязи, образовавшейся после дождя, автомобиль выталкивали пятеро человек.

Видео инцидента распространили в соцсетях очевидцы. Некоторые комментаторы порекомендовали задуматься, а нужен ли вообще этот брак, а кто-то посчитал, что дождь на свадьбу — хорошая примета.

Как писал News.ru, на территории Якутии на реке Алдан на мель сел паром. На борту находились 40 человек, девять большегрузов, пять микроавтобусов и шесть легковых машин. Людей с парома вывезли на лодках. Затем каждому из них было обеспечено питание в кафе.