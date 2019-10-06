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Свадебный лимузин застрял в грязи во дворе Харькова 

News.ru + ещё 2 6 октября 2019
Свадебный лимузин застрял в грязи во дворе Харькова
Фото: pixabay.com
На окраине спального района Харькова в грязи застрял белый свадебный лимузин. Он не смог развернуться во дворе, занятом машинами, и выехал на футбольное поле. Из грязи, образовавшейся после дождя, автомобиль выталкивали пятеро человек.
Видео инцидента распространили в соцсетях очевидцы. Некоторые комментаторы порекомендовали задуматься, а нужен ли вообще этот брак, а кто-то посчитал, что дождь на свадьбу — хорошая примета.
Как писал News.ru, на территории Якутии на реке Алдан на мель сел паром. На борту находились 40 человек, девять большегрузов, пять микроавтобусов и шесть легковых машин. Людей с парома вывезли на лодках. Затем каждому из них было обеспечено питание в кафе.
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Бортжурнал
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