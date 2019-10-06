5 функций автомобильного стекла, о которых вы не знали

Эксперты портала «Автовзгляд» рассказали читателям о малоизвестных функциях автомобильных стёкол, которыми оснащаются современные автомобили. Оказалось, что «лобовики» на новых машинах могут сами себя обогревать, устранять блики солнца и даже ловить радио.

Специалисты уверяют, что современные автомобильные стёкла выполнены с применением инновационных технологий для того, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики авто и комфорт водителя. При этом в последнее время «умными» стали не только «ветровики», но и задние стёкла.

В первую очередь речь идёт об атермальный стёклах, которыми оснащаются до 70% всех современных автомобилей. Главное их преимущество — в пропускании света и тепла благодаря напылению ионов серебра. В результате стекло не промерзает и не запотевает в холодное время года, а также сохраняет комфортную температуру в салоне.

Ни для кого не секрет, что задние стёкла авто зачастую оборудованы электрообогревом — токопроводящими полосами на поверхности. Новые разработки позволили таким же образом обогревать боковые и лобовые стёкла: толщина полосок уменьшилась до едва заметных нитей.

Похожая технология позволила оборудовать стёкла в современных автомобилях незаметными антеннами, которые запаяны между слоями конструкции или нанесены со стороны салона новейшими методами печати, что не мешает качественно принимать сигнал.

Наконец, одна из главных функций автомобильных стёкол — сохранение безопасности водителя: при повреждении они трескаются, оставаясь в оконной рамке. Это достигается благодаря технологии многослойного стёкла «триплекс» и специальной плёнке, которая не даёт осколкам рассыпаться.