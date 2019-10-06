Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 функций автомобильного стекла, о которых вы не знали 

Рамблер 6 октября 2019
5 функций автомобильного стекла, о которых вы не знали
Фото: ВК "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"
Эксперты портала «Автовзгляд» рассказали читателям о малоизвестных функциях автомобильных стёкол, которыми оснащаются современные автомобили. Оказалось, что «лобовики» на новых машинах могут сами себя обогревать, устранять блики солнца и даже ловить радио.
Специалисты уверяют, что современные автомобильные стёкла выполнены с применением инновационных технологий для того, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики авто и комфорт водителя. При этом в последнее время «умными» стали не только «ветровики», но и задние стёкла.
В первую очередь речь идёт об атермальный стёклах, которыми оснащаются до 70% всех современных автомобилей. Главное их преимущество — в пропускании света и тепла благодаря напылению ионов серебра. В результате стекло не промерзает и не запотевает в холодное время года, а также сохраняет комфортную температуру в салоне.
Ни для кого не секрет, что задние стёкла авто зачастую оборудованы электрообогревом — токопроводящими полосами на поверхности. Новые разработки позволили таким же образом обогревать боковые и лобовые стёкла: толщина полосок уменьшилась до едва заметных нитей.
Похожая технология позволила оборудовать стёкла в современных автомобилях незаметными антеннами, которые запаяны между слоями конструкции или нанесены со стороны салона новейшими методами печати, что не мешает качественно принимать сигнал.
Наконец, одна из главных функций автомобильных стёкол — сохранение безопасности водителя: при повреждении они трескаются, оставаясь в оконной рамке. Это достигается благодаря технологии многослойного стёкла «триплекс» и специальной плёнке, которая не даёт осколкам рассыпаться.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
Комментарии1
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
В Подмосковье появились маршрутки с крестами
В Подмосковье появились маршрутки с крестами1
Названы вредные привычки автолюбителей
Названы вредные привычки автолюбителей1
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение