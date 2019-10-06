Популярный блогер разозлил жителей Самары заездом на Gelandewagen

На опубликованных в соцсетях записях видно, что машины ехали, нарушая правила дорожного движения.

Блогер Гусейн Гасанов с друзьями устроил заезд по Самаре в ночное время, чем разозлил местных жителей.

По городу проехал кортеж из дорогих иномарок, во главе которого двигался автомобиль Gelandewagen красного цвета.

На опубликованных в соцсетях записях видно, что машины ехали, нарушая правила дорожного движения. Некоторые из них выезжали на встречную полосу и друг друга подрезали.

Самарцы выходку блогера не оценили. Кто-то посчитал неуважением будить ночью жителей ради веселья. Пользователи также писали, что у Гусейнова «зашкаливает чувство собственной важности». Некоторые люди возмутились нарушениями ПДД и призвали обратиться в прокуратуру

«Помимо нескольких недовольных жителей, было очень много довольных, тем, что он туда приехал, фотографировался, уделял внимания людям, которые его ждали. То, что он приехал на Gelandewagen, у него машина Gelandewagen, что делать, жизнь такова? В том, что он нарушил правила движения — это, конечно же, абсолютно плохо и не приемлемо. Я абсолютно уверена, что ему придет штраф, либо же, если там какие-то более серьезные нарушения, он обязательно понесет наказание, как и все в нашей стране», — прокомментировала скандальную ситуацию «Звезде» пиар-менеджер Юлия.

Гасанов приобрел популярность в соцсетях, снимая короткие комедийные видео. На его YouTube-канал подписано свыше миллиона человек.