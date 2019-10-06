В Кирове проверяют информацию о пьяном судье за рулем

В Кирове полиция проверяет информацию о пьяном судье за рулём автомобиля

В частности, изучаются записи камер наблюдения.

Инцидент произошёл ночью в центре Кирова. На Спасской улице остановили автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. По сведениям Telegram-канала Baza, машиной управлял судья Ленинского районного суда Кирова Марат Чепурных. Однако он заявил полицейским, что за рулём была женщина и, сославшись на 51 статью Конституции, отказался давать показания. Женщина сказала, что машину вела она, пройти тест на алкоголь отказалась, за это на неё составили административный протокол.

По неофициальным данным, судья возвращался с женой со своей собственной свадьбы.