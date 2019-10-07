Таксистов ждут существенные изменения

Базовый законопроект о такси могут внести заново

В декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в России. Между тем в Комитете Госдумы по транспорту и строительству не исключают, что документ будет отозван с тем, чтобы в дальнейшем депутаты могли внести его заново в более актуальном варианте.

«Скорее всего, потребуется внесение нового отдельного законопроекта, который будет более современным и сможет отвечать тем реалиям, которые есть сейчас — я говорю о новых технологиях, которые уже активно работают в ряде агрегаторов и которыми пользуются граждане», — рассказал «Парламентской газете» член Комитета Александр Васильев в преддверии пресс-конференции, посвященной презентации исследования «Такси в крупнейших городах мира: особенности работы и роль в транспортных системах», которая состоится в Москве в понедельник 7 октября.

По мнению депутата, многие положения существующего законопроекта уже устарели и нуждаются в актуализации. Именно поэтому в ходе подготовки ко второму чтению к нему поступило более двухсот поправок, что заставило задуматься о возможности переписать и внести документ сызнова. Концепцию новой законодательной инициативы парламентарии намерены обсудить на будущих заседаниях профильного Комитета Госдумы и на «круглых столах» с участием правительственных чиновников и экспертов. Васильев поделился прогнозом, что обновлённый законопроект может поступить в палату до конца осенней сессии.

Напомним, базовый законопроект о такси предполагает, в частности, что разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будет выдаваться на срок не менее 5 лет. Документ также обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использовать в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси, а также обязательные медосмотры водителей. Общий водительский стаж шоферов должен составлять не менее трёх лет.

Кроме того, в тексте документа содержится ряд новаций, касающихся деятельности агрегаторов такси. Так, работа служб заказа легкового такси на территории соответствующего субъекта федерации будет возможна с момента подачи компанией, подразделением иностранной организации или ИП извещения о начале осуществления такой деятельности. При этом иностранные организации будут обязаны работать через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством. Предусматривается также создание региональных реестров служб заказа легкового такси, которые должны размещаться на официальных сайтах уполномоченных органов. А агрегаторам будет необходимо «обеспечивать обработку информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории РФ».