Камеры «Старт» и «Финиш»: что это и как работает?

Уже привычным поведением на дороге стало кратковременное снижение скорости.

После проезда стационарной камеры, многие водители ускоряются до привычного темпа движения. Зная о такой ситуации, в ГИБДД разработали принципиально новый способ контроля скорости.

О самой идее. В целом идея контроля «средней скорости» не нова. Фиксируется не только скорость на отдельном участке дороги автомобиля, но и время прохождения контрольного отрезка. Это может быть небольшой населенный пункт на трассе, где автомобиль будет отмечен на въезде и выезде в него.

Невзирая на скорость на начальном и конечном участке, если время прохождения отрезка будет меньше заданного значения, автомобиль автоматически попадает в разряд нарушителя.

Система контроля. Новое устройство на российских дорогах получило название «Автодория». Система способна держать «в поле зрения» сразу несколько автомобилей. Для нормального функционирования комплекса задействован комплект оборудования. В его состав включены: камера фиксации въезда на отрезок;

программный вычислительный комплекс;

камера фиксации в выездных «воротах». Новое устройство на российских дорогах получило название «Автодория». Система способна держать «в поле зрения» сразу несколько автомобилей. Для нормального функционирования комплекса задействован комплект оборудования. В его состав включены:

Расстояние для измерения средней скорости может задаваться в широком диапазоне — от 250 до 10 000 метров.

В способе контроля скоростного режима таким образом есть только один изъян. Транспортное средство выпадает из поля зрения системы «внутри» отрезка. Если «лихач» захочет проехаться быстро в населенном пункте — по участку в несколько километров, но при этом не засветиться на выезде, то и наказания не последует. Такие действия нередко демонстрируют летом байкеры, которые проносятся по улице с невероятной скоростью.

Законодательная основа. Разработка комплекса «Автодория» закончена еще в 2013 году. Но широкое использование пока было под вопросом. Дело в том, что юридического понятия «средняя скорость» в нормативных документах не было. Это и было предметом спора. В частности инициативная группа под руководством депутата Разработка комплекса «Автодория» закончена еще в 2013 году. Но широкое использование пока было под вопросом. Дело в том, что юридического понятия «средняя скорость» в нормативных документах не было. Это и было предметом спора. В частности инициативная группа под руководством депутата Государственной Думы И. Лебедева еще в середине 2018 года пыталась добиться отмены наказание за превышение «средней скорости».

Позже юристам удалось доказать, что в Административном Кодексе не установлено за какое превышение выносится наказание — максимальной или средней величины. Значит, никакого противоречия здесь нет.

Первые результаты. Первый опыт внедрения контрольного комплекса «Автодория» демонстрирует положительную динамику на отрезках подчиненных дорог. В Татарстане показатель смертности за последний год сократился на 51%, а общий процент аварийности уменьшился на 15,6%.

Число регионов с установленными комплексами по стране составляет 16. Еще в 5-ти субъектах Федерации заявили о готовности начать установку фиксирующих средств на наиболее проблемных участках дорог.

Итог. Успешный опыт эксплуатации позволит в скором времени отказаться от применяемого ныне оборудования. Это сократит число стационарных камер, снизит затраты на их содержание. При этом ситуация с аварийностью, по причине превышения скоростного режима, значительно улучшится.