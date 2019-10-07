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Мотор заглох и нет никого вокруг: дедовский способ завести автомобиль без посторонней помощи 

Car.ru 20 часов назад
Дедовский способ: как завести заглохший автомобиль
Фото: Car.ru
На дороге может случиться всё, что угодно, особенно если вы отправляетесь в дальнюю поездку.
Самое неприятное, что может случиться, это если вы заглохнете в местности, где нет ни единой души. В такой ситуации вам нужно будет справляться своими силами. В этой статье мы поговорим о дедовском способе, который хоть раз в жизни, но может выручить из беды.
ВАЖНО! Все действия нужно выполнять максимально аккуратно для того, чтобы не получить травм.
Этот способ идеально подойдёт в момент, когда вы застряли в дороге и рядом нет ни единой души. Конечно было бы идеально, если бы у вас был кто-то, кто мог завести автомобиль с толкача, а вы бы в этот момент сидели за рулём, но эта ситуация не из рядовых. В основе дедовского способа лежит закон дифференциала, подходит он исключительно для автомобилей с МКПП.
В этом способе есть конечно некоторые нюансы, при которых вам нужно иметь при себе трос и домкрат. Достаём их из автомобиля, машина должна уже стоять на ручнике. Транспортное средство приподнимаем, вам нужно сделать так, чтобы получилось вывесить колесо машины. Далее колесо перематываем тросом таким образом, чтобы он плавно лёг на шину тремя слоями.
Далее мы проходим в автомобиль и включаем вторую и третью передачу, включаем зажигание. Теперь выходим из авто и берём в руки трос. Отойдите на небольшое расстояние и резко дёрните. Как показывает практика, после таких манипуляций машина не заводится, но вам следует не опускать руки, а попытаться проделать это всё несколько раз. Крутящий момент передастся от колеса к агрегату и мотор заведётся.
Этот способ поможет вам найти выход из трудной ситуации.
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