Lada 4x4 превратят в «скорую»

Пятидверная версия внедорожника получит новое оборудование для перевозки врачей и пациентов. На новую карету скорой помощи уже оформлено ОТТС.

"Ниву" оснастят электрическими стеклоподъемниками, кондиционером, люком в крыше, подножками, отопителем для пассажиров заднего ряда, а также носилками, приемником и выдвижным механизмом для переднего правого сиденья.

Промышленные технологии

По технической части без изменений: под капотом "пятидверки" будет находиться прежний 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой "механикой".

"Нива" актуального поколения доступна с трех— и пятидверным кузовом. Самая дешевая дешевая модификация стоит 562,9 тыс. руб., а самая дорогая — 618,9 тыс. руб.

Промышленные технологии

Культовый вазовский внедорожник за свою историю успел попробовать себя во множестве разных ролей и даже стал автомобилем героини нового супергеройского фильма Marvel.