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Lada 4x4 превратят в «скорую» 

Авторамблер 19 часов назад
Lada 4x4 превратят в «скорую»
Фото: Промышленные технологии
Пятидверная версия внедорожника получит новое оборудование для перевозки врачей и пациентов. На новую карету скорой помощи уже оформлено ОТТС.
"Ниву" оснастят электрическими стеклоподъемниками, кондиционером, люком в крыше, подножками, отопителем для пассажиров заднего ряда, а также носилками, приемником и выдвижным механизмом для переднего правого сиденья.
Промышленные технологии
По технической части без изменений: под капотом "пятидверки" будет находиться прежний 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой "механикой".
"Нива" актуального поколения доступна с трех— и пятидверным кузовом. Самая дешевая дешевая модификация стоит 562,9 тыс. руб., а самая дорогая — 618,9 тыс. руб.
Промышленные технологии
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Бортжурнал , Lada
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