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Автомобили Skoda на дисках Bentley: полный провал или круто? 

Car.ru 17 часов назад
Автомобили Skoda на дисках Bentley: полный провал или круто?
Фото: Car.ru
Автомобили Skoda и диски Bentley — что общего?
Кто не «фанатеет» от машин VAG, много чего не знает, в том числе и то, что владельцы VW оснащают их колесами, не поверите.от Bentley.
Особенно это актуально для владельцев таких моделей, как:
  • Passat;
  • Golf;
  • Eos;
  • Scirocco, и соответственно CC.
Но и это еще не все, так как диски Бентли мы сейчас можем увидеть и на всевозможных версиях такого автопроизводителя, как Audi, а также теперь добавились и машины с логотипом "Шкода".
В чем же тут секрет? Все дело в том, что диски с логотипом Bentley — не являются оригиналом, а всего-навсего репликой из Китая, которые не дорогие, и комплект таких аксессуаров может стоить порядка 70 тысяч российских рублей. В то же время, если говорить об оригинале, то они обошлись бы владельцу авто в цену, за которую можно было приобрести в хорошем состоянии подержанный Golf, или аналогичный автомобиль такого же класса.
Что касается моделей Skoda, то чаще всего такие диски устанавливают на Октавию, с модификацией RS. И это не первоапрельская шутка. А концерн сам начал с того, что при покупке дизельной Octavia RS с владелец получает выхлоп вовсе не настоящий, а спортивное ворчание двигателя в салоне — это просто имитация, как, в принципе, и дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением.
Не машины, а сплошной обман — а вы как думаете…?
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Audi , Bentley , Volkswagen , Skoda
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