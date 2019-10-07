Автомобили Skoda на дисках Bentley: полный провал или круто?

Кто не «фанатеет» от машин VAG, много чего не знает, в том числе и то, что владельцы VW оснащают их колесами, не поверите.от Bentley.

Passat;

Golf;

Eos;

Scirocco, и соответственно CC. Особенно это актуально для владельцев таких моделей, как:

Но и это еще не все, так как диски Бентли мы сейчас можем увидеть и на всевозможных версиях такого автопроизводителя, как Audi , а также теперь добавились и машины с логотипом "Шкода".

В чем же тут секрет? Все дело в том, что диски с логотипом Bentley — не являются оригиналом, а всего-навсего репликой из Китая, которые не дорогие, и комплект таких аксессуаров может стоить порядка 70 тысяч российских рублей. В то же время, если говорить об оригинале, то они обошлись бы владельцу авто в цену, за которую можно было приобрести в хорошем состоянии подержанный Golf, или аналогичный автомобиль такого же класса.

Что касается моделей Skoda, то чаще всего такие диски устанавливают на Октавию, с модификацией RS. И это не первоапрельская шутка. А концерн сам начал с того, что при покупке дизельной Octavia RS с владелец получает выхлоп вовсе не настоящий, а спортивное ворчание двигателя в салоне — это просто имитация, как, в принципе, и дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением.

Не машины, а сплошной обман — а вы как думаете…?