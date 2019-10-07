Езда задним ходом: штраф или лишение прав?

Езда задним ходом: когда штраф, а когда лишение прав?

Езда задним ходом вкупе с правовой безграмотностью может довести до цугундера — а, именно, до лишения водительского удостоверения. Но отнюдь не всегда.

на пешеходных переходах;

в тоннелях;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах;

в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

в местах остановок маршрутных транспортных средств. Движение задним ходом — довольно тонкий момент как с точки зрения обеспечения безопасности, так и с позиции Правил дорожного движения и Кодекса административных правонарушений. Для начала давайте вспомним, где именно ПДД запрещают пятиться назад. Согласно пункту 8.12, делать это нельзя там же, где и разворачиваться:

Этим перечень не ограничивается — согласно пункту 16.1 все тех же Правил дорожного движения, ездить задом нельзя на автомагистралях. А теперь давайте вспомним, сколько участников дорожного движения вы видели за последний месяц за подобными деяниями? Готовы поспорить, счет пойдет на десятки.

Авторамблер

Важный момент — движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

Когда машина катится назад, у водителя может быть ограниченный обзор, а сам маневр, как показывается практика, для некоторых довольно сложен. Неопытный или невнимательный товарищ способен устроить ДТП буквально на ровном месте. А еще езда задним ходом в не то время и не в том месте может обернуться штрафом и даже лишение прав.

Конечно, наиболее суровое наказание светит лишь в особых случаях. Так, попасть на скамейку запасных можно только если вы зарулили задним ходом под знак "кирпич" (въезд запрещен) на дорогу с односторонним движением. Подобный маневр попадает под часть 3 статьи 12.16 КоАП "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев". Казалось бы, скользкая, расплывчатая и двусмысленная формулировка, но Верховный суд внес ясность в постановлении № 20 от 25 июня 2019 года.

Вот, что в нем сказано. "Исходя из содержания пункта 8.12 ПДД РФ движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается". Но "нарушение водителем требований любого дорожного знака, повлекшее движение управляемого им транспортного средства во встречном направлении по дороге с односторонним движением, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ (например, нарушение требований дорожных знаков 3.1 "Въезд запрещен", 5.5 "Дорога с односторонним движением", 5.7.1 и 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением")". Таким образом, "действия водителя, выехавшего задним ходом на дорогу с односторонним движением в нарушение требований дорожного знака 3.1 "Въезд запрещен", следует квалифицировать по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ, а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке, — также и по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ". Водитель не будет лишен прав, если он уже находится на односторонней улице. Другое дело, если он именно заехал на нее задним ходом. При этом, запретов на движение по односторонней дороге нет — пятиться можно до ближайшего перекрестка или "ограничителей", упомянутых выше.

Если вы сдаете на прилегающую территорию с знаком "Въезд запрещен", и гаишник пугает вас лишением, то это — разводка. Подобное карается согласно части 1 статьи 12.16: "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей". Напомним, что "прилегающая территория" — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).

Авторамблер

Аналогично и с движением задним ходом по автомагистрали. ПДД, как было сказано выше, запрещают подобный маневр, но наказание за него регламентируется частью 3 статьи 12.11: " Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали — влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей". Опять же, попытки притянуть за подобное лишенческую статью — развод в чистом виде.