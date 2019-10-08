Обновлённый Renault Zoe может стать самым дешёвым авто

Обновлённый Renault Zoe может стать самым дешёвым автомобилем

Компания Renault выпустила свою модель Renault Zoe еще в 2012 году, однако последнее обновление кроссовера особенно впечатлило автомобилистов и экспертов. Предположительно, обновленный автомобиль окажется самым бюджетным.

Прежде Renault Zoe оснастили 52кВт*ч электродвигателем, что позволило обеспечить кроссоверу запас хода в 345 км при полной зарядке в соответствии со стандартами WLTP. Инженеры оснастили машину быстрой зарядкой на 50 Вт, а время заряда составляет всего 30 минут.

Работает новый силовой агрегат вместе с электродвигателем R135 мощностью 133 л.с. До 100 км/ч авто способно разогнаться за 10 секунд, а максимальный показатель скорости составляет 140 км/ч. После обновления в линейке Renault Zoe появится базовая комплектация R110, получившая двигатель от предшественника на 108 л.с.

В салоне электрической модели появилась приборная панель с новым дизайном, оснащенная 9,3-дюймовой информационно-развлекательной системой, настраиваемой 10-дюймовой цифровой приборной панелью.