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Обновлённый Renault Zoe может стать самым дешёвым автомобилем 

Car.ru + ещё 2 19 часов назад
Обновлённый Renault Zoe может стать самым дешёвым авто
Фото: Car.ru
Компания Renault выпустила свою модель Renault Zoe еще в 2012 году, однако последнее обновление кроссовера особенно впечатлило автомобилистов и экспертов. Предположительно, обновленный автомобиль окажется самым бюджетным.
Прежде Renault Zoe оснастили 52кВт*ч электродвигателем, что позволило обеспечить кроссоверу запас хода в 345 км при полной зарядке в соответствии со стандартами WLTP. Инженеры оснастили машину быстрой зарядкой на 50 Вт, а время заряда составляет всего 30 минут.
Работает новый силовой агрегат вместе с электродвигателем R135 мощностью 133 л.с. До 100 км/ч авто способно разогнаться за 10 секунд, а максимальный показатель скорости составляет 140 км/ч. После обновления в линейке Renault Zoe появится базовая комплектация R110, получившая двигатель от предшественника на 108 л.с.
В салоне электрической модели появилась приборная панель с новым дизайном, оснащенная 9,3-дюймовой информационно-развлекательной системой, настраиваемой 10-дюймовой цифровой приборной панелью.
Стоит также отметить Android Auto и Apple CarPlay, а также отделку салона из более качественных материалов.
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Бортжурнал , Renault Zoe , Renault , Apple
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