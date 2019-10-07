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АвтоВАЗ может скоро прекратить производство LADA Vesta с АМТ 

Car.ru + ещё 1 12 часов назад
АвтоВАЗ может прекратить выпуск LADA Vesta с АМТ
Фото: car.ru
Некоторое время назад появились сведения о возможном прекращении производства российской компанией АвтоВАЗ LADA Vesta с АМТ.
Это связано с низкими продажами подобной версии. Об этом информирует агентство «Лада.онлайн».
Недавно в интернете распространили отчет по продажам LADA Vesta с различными видами трансмиссий. Выяснилось, что на долю продаж машин с АМТ (автоматизированная коробка передач либо «робот») приходится лишь 9%. Относительно данной новости высказался один из интернет-пользователей, рассказав, что в дилерском автоцентре отечественной марки ему сказали о том, что на предприятии приостановили производство модели Vesta с «роботом».
Также, как он подчеркнул, в дилерских центрах почти что нет Vesta с АМТ, а с появлением вариации с вариатором количество предлагаемых трансмиссий автомобиля окончательно уменьшится до двух: «механика» и CVT. Но в полной мере российская корпорация не планирует отказываться от «робота», так как АМТ применяется на таких моделях, как Granta и Datsun.
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Бортжурнал , Другое , Datsun , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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