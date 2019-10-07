АвтоВАЗ может прекратить выпуск LADA Vesta с АМТ

АвтоВАЗ может скоро прекратить производство LADA Vesta с АМТ

Это связано с низкими продажами подобной версии. Об этом информирует агентство «Лада.онлайн».

Недавно в интернете распространили отчет по продажам LADA Vesta с различными видами трансмиссий. Выяснилось, что на долю продаж машин с АМТ (автоматизированная коробка передач либо «робот») приходится лишь 9%. Относительно данной новости высказался один из интернет-пользователей, рассказав, что в дилерском автоцентре отечественной марки ему сказали о том, что на предприятии приостановили производство модели Vesta с «роботом».