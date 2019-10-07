Названы вредные привычки автолюбителей

Вредные привычки автолюбителей, с которыми лучше попрощаться

Практика свидетельствует о том, что у каждого водителя есть свой набор недочетов, которые пагубно могут отразиться на «железном коне». Однако все же можно выделить несколько привычек, типичных для многих.

Езда на пустом баке. Есть водители, которые предпочитают использовать горючее в баке, что называется до капельки. И риск не доехать до АЗС их не пугает: все равно найдется добрый человек, который поделится бензином или возьмет на буксир.

Однако, не все учитывают то, что периодически пустой бак вызывает скопление на его дне грязи, мусора и химические примеси от предыдущего запаса горючего. И вот все это бензонасос тут же затягивает в мотор. Рано или поздно так можно просто «убить» двигатель.

Нежелание прогревать мотор. Конечно, многим дорога каждая минута и хочется сесть и буквально сорваться с места. Однако это не есть хорошо по многим причинам. Во-первых, все основные узлы должны «проснуться». Кроме того, необходимо обеспечить циркуляцию масла. Также никто не исключал самый худший из вариантов — поломку двигателя.

Если ждать нельзя, лучше всего начать движение на низких оборотах агрегата. Разгон при этом должен быть плавным.

Давление на рычаг переключения передач и сцепление. Многие водители предпочитают давить на ручку и педаль резко. Со временем это может привести к тому, что соответствующий механизм приходит в негодность. Как следствие, зачастую приходится изыскивать немалые деньги на ремонт.

Агрессивная манера вождения. Понятно, что каждому водителю присущ собственный стиль езды. Есть и такие, которые предпочитают резвость и агрессию на дороге. Все это сопровождается частым и резким нажатием на тормоза. В результате механизм может быстро стачиваться. И это опять незапланированная трата денег.

Игнорирование техосмотра. Некоторые просто покупают заветную бумажку, не отдавая машину в работу механикам, а зря. Значительное число ДТП создает именно неисправный транспорт.

Поэтому обследование рекомендуется проводить как ежегодно, так и после каждых 15 тысяч километров пробега. Не исключено, что вскоре в законодательстве появятся коррективы в порядок проведения обследования.

Обращать внимание нужно также на тревожные сигналы индикаторных лампочек на панели приборов. Они возвещают, что с автомобилем что-то не так, и следует принять меры. При следовании вышеприведенным подсказкам, транспорт может добросовестно прослужить еще долго.