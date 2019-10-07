В Подмосковье появились маршрутки с крестами

В Подмосковье местные жители заметили появление на маршрутках наклеек в виде больших крестов. Россияне показали новый вариант пассажирского транспорта в Сети и попытались угадать, для чего нужно необычное решение.

По мнению местных жителей, таким образом водители обозначают "своих" и "не своих". Тем не менее, были и предположения, то кресты означают, что в случае аварии, пассажиры отправятся в рай. Также россияне решили, что в свободное время таким образом перевозчики подрабатывают в сфере ритуальных услуг, перевозя гробы.

В городской администрации уже прокомментировали ситуацию с крестами на маршрутках. Прежде всего отозвалась компания по ритуальным услугам, обозначив, что к услугам извозчиков на общественном транспорте она не прибегает. В администрации данные подтвердили и отметили, что в стране приветствуется свобода вероисповедания, а потому запретить водителям клеить кресты нецелесообразно.