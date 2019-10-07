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В Подмосковье появились маршрутки с крестами 

Car.ru 8 часов назад
В Подмосковье появились маршрутки с крестами
Фото: car.ru
В Подмосковье местные жители заметили появление на маршрутках наклеек в виде больших крестов. Россияне показали новый вариант пассажирского транспорта в Сети и попытались угадать, для чего нужно необычное решение.
По мнению местных жителей, таким образом водители обозначают "своих" и "не своих". Тем не менее, были и предположения, то кресты означают, что в случае аварии, пассажиры отправятся в рай. Также россияне решили, что в свободное время таким образом перевозчики подрабатывают в сфере ритуальных услуг, перевозя гробы.
В городской администрации уже прокомментировали ситуацию с крестами на маршрутках. Прежде всего отозвалась компания по ритуальным услугам, обозначив, что к услугам извозчиков на общественном транспорте она не прибегает. В администрации данные подтвердили и отметили, что в стране приветствуется свобода вероисповедания, а потому запретить водителям клеить кресты нецелесообразно.
Водители-мусульмане, добавили в ведомстве, вешают в салоне полумесяцы. В церкви уверены, это не приказ перевозчика, а инициатива водителей, в чем ничего плохого нет. Православная церковь не выступает против подобных проявлений, а потому каждый гражданин имеет право делать то, что считает нужным.
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Бортжурнал , РПЦ
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