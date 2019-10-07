В Подмосковье появились маршрутки с крестами 

В Подмосковье местные жители заметили появление на маршрутках наклеек в виде больших крестов. Россияне показали новый вариант пассажирского транспорта в Сети и попытались угадать, для чего нужно необычное решение.
По мнению местных жителей, таким образом водители обозначают "своих" и "не своих". Тем не менее, были и предположения, то кресты означают, что в случае аварии, пассажиры отправятся в рай. Также россияне решили, что в свободное время таким образом перевозчики подрабатывают в сфере ритуальных услуг, перевозя гробы.
В городской администрации уже прокомментировали ситуацию с крестами на маршрутках. Прежде всего отозвалась компания по ритуальным услугам, обозначив, что к услугам извозчиков на общественном транспорте она не прибегает. В администрации данные подтвердили и отметили, что в стране приветствуется свобода вероисповедания, а потому запретить водителям клеить кресты нецелесообразно.
Водители-мусульмане, добавили в ведомстве, вешают в салоне полумесяцы. В церкви уверены, это не приказ перевозчика, а инициатива водителей, в чем ничего плохого нет. Православная церковь не выступает против подобных проявлений, а потому каждый гражданин имеет право делать то, что считает нужным.