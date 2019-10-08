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Краш-тест: кроссовер Renault Arkana разбился на отлично 

Автовести 17 часов назад
Renault Arkana разбился на «отлично»
Фото: © Кирилл Калапов / Степан Шумахер / "Авторевю"
Однажды это должно было произойти: разработанное специально для российского рынка кросс-купе разбили на краш-тесте. Российские журналисты и эксперты, организовавшие испытание, назвали "Аркану" самой безопасной моделью из российских Renault.
Испытания были проведены совместно изданием "Авторевю" и экспертами института НАМИ по разработанной экспертами издания относительно недавно системе ARCAP. Она подразумевает фронтальный удар с 40-процентным перекрытием о деформируемое препятствие.
Согласно подсчетам экспертов, рейтинг безопасности кроссовера по результатам проведенного испытания составил прекрасные 15,8 балла из 16 возможных. Отмечено, в частности, что после фронтального удара дверной проем "Арканы" уменьшился лишь на 1 мм, рулевая колонка сместилась на 14 мм, а педали тормоза и сцепления — на 9 мм и 26 мм.
Кроме того, кроссовер похвалили за слаженную работу ремней безопасности с преднатяжителями и подушек безопасности, которые обеспечили высокий уровень защиты грудного отдела, шеи и головы водителя.
Среди автомобилей, испытанных по системе ARCAP, высшая оценка в 16 баллов сейчас принадлежит Hyundai Solaris, но Renault Arkana отстал от него ненамного. В 2005 году на испытаниях "Авторевю" побывал Renault Logan, который заработал 11 баллов. Аналогичные результаты были получены в Латинской Америке при краш-тесте Renault Duster. A Lada XRAY Cross, в основе которого лежит все та же платформа B0, набрал в Дмитрове 13,7 балла.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Renault Duster , Hyundai Solaris , Lada , Renault Logan , Renault , Lada XRAY , Авторевю
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