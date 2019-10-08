Краш-тест: кроссовер Renault Arkana разбился на отлично

Однажды это должно было произойти: разработанное специально для российского рынка кросс-купе разбили на краш-тесте. Российские журналисты и эксперты, организовавшие испытание, назвали "Аркану" самой безопасной моделью из российских Renault

Испытания были проведены совместно изданием "Авторевю" и экспертами института НАМИ по разработанной экспертами издания относительно недавно системе ARCAP. Она подразумевает фронтальный удар с 40-процентным перекрытием о деформируемое препятствие.

Согласно подсчетам экспертов, рейтинг безопасности кроссовера по результатам проведенного испытания составил прекрасные 15,8 балла из 16 возможных. Отмечено, в частности, что после фронтального удара дверной проем "Арканы" уменьшился лишь на 1 мм, рулевая колонка сместилась на 14 мм, а педали тормоза и сцепления — на 9 мм и 26 мм.

Кроме того, кроссовер похвалили за слаженную работу ремней безопасности с преднатяжителями и подушек безопасности, которые обеспечили высокий уровень защиты грудного отдела, шеи и головы водителя.