Renault Arkana разбился на «отлично»

Однажды это должно было произойти: разработанное специально для российского рынка кросс-купе разбили на краш-тесте. Российские журналисты и эксперты, организовавшие испытание, назвали "Аркану" самой безопасной моделью из российских Renault.
Испытания были проведены совместно изданием "Авторевю" и экспертами института НАМИ по разработанной экспертами издания относительно недавно системе ARCAP. Она подразумевает фронтальный удар с 40-процентным перекрытием о деформируемое препятствие.
Согласно подсчетам экспертов, рейтинг безопасности кроссовера по результатам проведенного испытания составил прекрасные 15,8 балла из 16 возможных. Отмечено, в частности, что после фронтального удара дверной проем "Арканы" уменьшился лишь на 1 мм, рулевая колонка сместилась на 14 мм, а педали тормоза и сцепления — на 9 мм и 26 мм.
Кроме того, кроссовер похвалили за слаженную работу ремней безопасности с преднатяжителями и подушек безопасности, которые обеспечили высокий уровень защиты грудного отдела, шеи и головы водителя.
Среди автомобилей, испытанных по системе ARCAP, высшая оценка в 16 баллов сейчас принадлежит Hyundai Solaris, но Renault Arkana отстал от него ненамного. В 2005 году на испытаниях "Авторевю" побывал Renault Logan, который заработал 11 баллов. Аналогичные результаты были получены в Латинской Америке при краш-тесте Renault Duster. A Lada XRAY Cross, в основе которого лежит все та же платформа B0, набрал в Дмитрове 13,7 балла.