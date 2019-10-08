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В Европе хотят запретить внедорожники: Насколько обоснованны требования? 

Car.ru 13 часов назад
Запрет внедорожников в Европе: Насколько это обосновано?
Фото: Rezvani Motors
В Европейских странах активисты стремятся добиться запрета на использование внедорожников, ведь они сильно загрязняют окружающую среду и портят атмосферу. Тем не менее, большинство из них не знают, какие именно авто относятся к данному виду транспорта, а потому возникает вопрос, обоснованны ли подобные требования и насколько.
Требования активистов. Участники "зеленых" организаций и тех, кто выступает за безопасность движения на дорогах, объединились, чтобы запретить использование внедорожников, выдвигая на то сразу несколько причин. К примеру, активисты отмечают, что большинство аварий происходят с участием данных автомобилей, они сильно губят окружающую среду.
Rezvani Motors
Однако к внедорожникам ошибочно причисляют даже хэтчбеки, оснащенные высоким клиренсом или красивым обвесом. Тем не менее, стоит отметить, что к примеру в Германии, доля внедорожников на рынке составляет только 6,7% от всех зарегистрированных автомобилей, причем среди них практически нет стандартных внедорожников. Ошибочно к вредоносным моделям относят кроссоверы, такие как:
  • Porsche Cayenne и Macan
  • Citroеn C4 Cactus
  • Jaguar E-Pace
  • Fiat Sedici
Все они не относятся к внедорожникам, так как зачастую даже не оснащены полным приводом, а от хэтчбеков отличаются только увеличенным дорожным просветом.
Характеристики внедорожников. Чтобы активисты имели представление о том, какие именно дорожные характеристики отличают внедорожники от других автомобилей, эксперты решили составить список основных комплектующих и узлов, которыми должны обладать подобные авто:
  • Система полного привода с возможностью подключения осей
  • Наличие как минимум одной системы блокировки дифференциала
  • Возможность подъема на склон в 30 градусов
  • Угол переднего свеса достигает 25 градусов и более
  • Угол заднего свеса — 20 градусов и более
  • Возможность наклона в сторону на 20 градусов
  • Дорожный просвет не менее 180 мм
Таким способом активистам и организациям хотели показать, что наличие обвесов из углеволокна или пластика или расширенные дорожные возможности автомобиля еще не делают его внедорожником. Пока нет четкого определения, какие именно модели должны относиться к классу "проблемных" внедорожников, запрет на их использование вводить не просто нецелесообразно, но и глупо.
Итог. В Европе набирает популярность новое движение, активисты которого стремятся запретить использование в Европе внедорожников. Тем не менее, сами выступающие только отдаленно имеют представление о том, какие транспортные средства относятся к данному классу, причисляя туда даже хэтчбеки, которые на самом деле используют в среднем 5,5 литра бензина на 100 километров пробега.
Если сравнить характеристики, которые присущи внедорожникам и остальные авто, напрашивается вывод, что запрет вводить сейчас просто нет смысла, ведь нет четкого определения, против каких именно моделей выступают активисты.
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Бортжурнал
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