Таможенный союз в помощь. Для чего россияне используют армянские номера?

Многие автомобилисты замечают, что в России ездят авто с армянскими автомобильными номерами, хотя их владельцы не похожи на приехавших в страну работников или туристов. Используют подобные таблички именно россияне. Зачем, стоит разобраться подробнее.

Дешевые модели. Одной из причин большого количества машин с армянскими номерами можно назвать ввоз моделей из данной страны. Дело в том, что там машины продаются дешевле, чем в России, в чем заинтересованы большинство автомобилистов.

Таким образом, россияне нашли способ покупать транспортные средства в другой стране, а затем ездить на них в своем государстве. В основном авто оказываются подержанными, но бывают и случаи ввоза новых транспортных средств.

Сотрудничество государств. Некоторое время назад Армения вступила в Таможенный союз Некоторое время назад Армения вступила в Таможенный союз ЕАЭС , и россияне получили возможность приобрести новые и подержанные автомобили по сниженным ценам. Таможенные сборы в государстве ниже, чем в России, а вторичный рынок показывает высокие продажи и большой ассортимент. Именно это привлекает российских покупателей, ведь купить можно и японские праворульные модели, и авто из США.

Российские автомобилисты придумали новую схему, покупая подержанный или новый автомобиль в Армении, а затем перевозя его на родину, где машины эксплуатируются на постоянной основе.

Выгодная покупка. Как показала практика, такая покупка оказывается достаточно выгодной, ведь можно сэкономить. Например, большой седан Как показала практика, такая покупка оказывается достаточно выгодной, ведь можно сэкономить. Например, большой седан KIA Optima 2014 года выпуска на рынке в России предлагается за 800 тысяч рублей, а в Армении за него можно отдать на 300 тысяч меньше.

Есть возможность найти модели машин, недоступные для водителей в России или сэкономить до 50% расходов. Toyota Alphard из бизнес-класса в РФ предложат по цене примерно в 1 миллион рублей, а в Армении он обойдется в 550 тысяч рублей.

Процедура покупки нового авто. Осуществить покупку достаточно просто. Есть несколько нюансов, после чего машина свободно отправляется в Россию, среди них: Водитель обращается в Армении в специальную контору, где ему помогают оформить прописку

После покупатель выбирает желаемую модель и платит за нее

Машину оформляют в армянском ГИБДД

Юридические формальности легко оформить с помощью соответствующих фирм

После регистрации и получения номеров, на машине приезжают в Россию Осуществить покупку достаточно просто. Есть несколько нюансов, после чего машина свободно отправляется в Россию, среди них:

Процедура довольно проста и происходит оформление за короткий срок, однако стоит помнить, что продать купленный таким образом автомобиль можно будет только в Армении.

Таможенный Кодекс ЕАЭС. В помощь автолюбителю предлагаем выдержку из ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА:

ТК ЕАЭС Статья 266. Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования.

Транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государствах-членах, ввозимые на таможенную территорию Союза после их временного вывоза с таможенной территории Союза, ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Итог. В России все чаще можно увидеть автомобили с номерами, полученными в Армении. На самом деле ездят на них не туристы или работники из другой страны, а россияне. Привезти машину из другой страны достаточно просто, а главное — выгодно.

В Армении выбор доступных бюджетных автомобилей больше, чем в России, а цены намного демократичнее, даже учитывая все сопутствующие расходы.