Найден новый способ отказаться от услуг «официалов»

Как уйти от официального дилера и сохранить гарантию на авто

Эксперты «Известий» выяснили , что любой автолюбитель, приобретший машину у официального дилера, может отказаться от сервисного обслуживания и «уйти» на более дешёвое СТО. При этом «официал» по закону не может лишить клиента гарантии.

По словам автора статьи, у сервисного обслуживания у официальных дилеров существует масса минусов. Во-первых, зачастую СТО «официалов» расположены в неудобном для клиента месте: до него приходится долго добираться. Во-вторых, цены на запчасти, которые имеют статус оригинальных, куда выше, чем за те же комплектующие берут на авторынках. Наконец, «больно кусается» стоимость выполненных работ: например, на обычном СТО замена моторного масла, тормозных колодок и воздушного фильтра обходится в 700-1000 рублей, у официальных дилеров ценник за тот же труд выше в 2-7 раз.

У автолюбителей есть полное право отказаться от обслуживания у «официалов», при этом не опасаясь потерять гарантию на авто, уверяют эксперты.

«Статья 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает связывать покупку одного продукта и услуги с обязательным приобретением другого продукта и услуги. Соответственно дилер не имеет права намекать на снятие с гарантии. Закон предоставляет гражданину полное право в выборе автосервиса», — заявил автоюрист Сергей Ифанов,

При этом дилеры всё же оставляют за собо право отказать клиенту в гарантийном ремонте, но только при условии, что поломка стала результатом некачественно выполненных работ на другой СТО.

«Если будет установлено, что возникшая неисправность стала следствием применения некачественной детали или некорректно проведенного обслуживания или не в полном объеме, рекомендованным производителем, то в таком случае в гарантийном обслуживании может быть отказано», — отметила PR-директор Toyota в России Анталия Астафьева.

Чтобы «уйти» от «официала», оставив за собой право на гарантийный ремонт, автолюбитель должен не попадать в ДТП, не использовать запчасти, жидкости и автохимию сомнительного качества, тщательно следить за ремонтом авто на других СТО, выполнять регулярное техническое обслуживание автомобиля. В последнем случае бездействие водителя тоже может стать причиной отказа в ремонте по гарантии.