Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как уйти от официального дилера и сохранить гарантию на авто 

Рамблер + ещё 2 15 часов назад
Найден новый способ отказаться от услуг «официалов»
Фото: РИА Новости
Эксперты «Известий» выяснили, что любой автолюбитель, приобретший машину у официального дилера, может отказаться от сервисного обслуживания и «уйти» на более дешёвое СТО. При этом «официал» по закону не может лишить клиента гарантии.
По словам автора статьи, у сервисного обслуживания у официальных дилеров существует масса минусов. Во-первых, зачастую СТО «официалов» расположены в неудобном для клиента месте: до него приходится долго добираться. Во-вторых, цены на запчасти, которые имеют статус оригинальных, куда выше, чем за те же комплектующие берут на авторынках. Наконец, «больно кусается» стоимость выполненных работ: например, на обычном СТО замена моторного масла, тормозных колодок и воздушного фильтра обходится в 700-1000 рублей, у официальных дилеров ценник за тот же труд выше в 2-7 раз.
У автолюбителей есть полное право отказаться от обслуживания у «официалов», при этом не опасаясь потерять гарантию на авто, уверяют эксперты.
«Статья 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает связывать покупку одного продукта и услуги с обязательным приобретением другого продукта и услуги. Соответственно дилер не имеет права намекать на снятие с гарантии. Закон предоставляет гражданину полное право в выборе автосервиса», — заявил автоюрист Сергей Ифанов,
При этом дилеры всё же оставляют за собо право отказать клиенту в гарантийном ремонте, но только при условии, что поломка стала результатом некачественно выполненных работ на другой СТО.
«Если будет установлено, что возникшая неисправность стала следствием применения некачественной детали или некорректно проведенного обслуживания или не в полном объеме, рекомендованным производителем, то в таком случае в гарантийном обслуживании может быть отказано», — отметила PR-директор Toyota в России Анталия Астафьева.
Чтобы «уйти» от «официала», оставив за собой право на гарантийный ремонт, автолюбитель должен не попадать в ДТП, не использовать запчасти, жидкости и автохимию сомнительного качества, тщательно следить за ремонтом авто на других СТО, выполнять регулярное техническое обслуживание автомобиля. В последнем случае бездействие водителя тоже может стать причиной отказа в ремонте по гарантии.
Мужчина угнал автомобиль с ребенком, а затем сжег его
Комментарии1
Бортжурнал , Toyota , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рейтинг иномарок возглавляет KIA Rio
Рейтинг иномарок возглавляет KIA Rio
На Нюрбургринге вновь засветилась Mazda RX-8
На Нюрбургринге вновь засветилась Mazda RX-8
На востоке Москвы столкнулись такси и грузовик
На востоке Москвы столкнулись такси и грузовик
130-тонный БелАЗ столкнулся со 180-тонным тепловозом
130-тонный БелАЗ столкнулся со 180-тонным тепловозом46
«Интенсивный выброс газа»: ЧП в Москве
«Интенсивный выброс газа»: ЧП в Москве4
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение