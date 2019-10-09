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Новый Kia Sorento засняли на дороге в Корее 

Авторамблер 15 часов назад
Новый Kia Sorento засняли на дороге в Корее
Фото: thekoreancarblog.com
Судя по новым фото, среднеразмерный кроссовер нового поколения позаимствовал некоторые черты у «старшего» внедорожника Telluride.
В частности, конкурент Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee напоминает представленный в начале года Telluride формой кузова и радиаторной решетки.
Кроме этого, опубликовавшее снимки корейское издание TheKoreanCarBlog поделилось некоторыми новыми техническими подробностями. По данным издания, Sorento может получить не только традиционные моторы, которыми комплектуется соотечественник Hyundai Santa Fe, но и гибридную силовую установку, а также версию на водородных топливных элементах.
Как уже сообщалось ранее, модель могут показать в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в продаже новый Sorento появится в следующем году.
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Бортжурнал , Hyundai , Jeep , Kia , Hyundai Santa Fe , Kia Sorento , Ford Explorer , Jeep Grand Cherokee , Ford
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