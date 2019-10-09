Новый Mercedes-Maybach GLS: впервые без камуфляжа

Новый Mercedes-Maybach GLS: первые фотографии без камуфляжа

Люкс-версия вседорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения впервые «засвечена» без маскировки. Судя по снимкам, штутгартский конкурент Bentley Bentayga Rolls-Royce Cullinan будет внешне отличаться от обычных GLS деталями — радиаторной решёткой с вертикальными «струнами», новыми бамперами, оформлением выхлопа, дизайном колёсных дисков и шильдиками.

Длина кузова предсерийного Mercedes-Maybach GLS идентична обычным внедорожникам нового поколения — удлинённой вставки а-ля Mercedes-Maybach S-Class нет. Вероятно, создатели люкс-версии решили, что 3137 миллиметров колёсной базы хватит, чтобы перекомпоновать семиместный салон в четырёхместный. Ожидается, что флагманский GLS получит мультиконтурные кресла с вентиляцией и массажем на втором ряду, специальные отделочные материалы, дополнительную шумоизоляцию, семидюймовые планшеты для пассажиров и четырёхзонный климат-контроль.

Carscoops

Пока самый мощный GLS версии 580 оснащается четырёхлитровым 490-сильным V8 с крутящим моментом 699 Нм. Бензиновому двигателю на низких оборотах помогает электрический мотор-генератор EQ Boost, который способен кратковременно выдавать 22 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. Известно, что для « Майбаха » Mercedes-Benz зарегистрировал индексы 600 и 680, так что под капотом топового GLS наверняка появится двенадцатицилиндровый двигатель.

Мировую премьеру Mercedes-Maybach GLS ожидают до конца года: наиболее вероятно, что дебют состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Люксовый вседорожник будет производиться в США и станет самым дорогим массовым автомобилем, выпускаемым в этой стране.