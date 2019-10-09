Дефектные патроны: Nissan отзывает 162 тысячи авто

Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей

Компания Nissan отзывает в России 161 957 автомобилей Note и Tiida у которых обнаружили неисправность пиротехнического патрона.

Под отзывную кампанию попали автомобили, которые были произведены в период с января 2007 по август 2014 года. У этих автомобилей есть проблемы в работе пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира. Из-за этого она может некорректно работать в некоторых случаях.

Представители компании уведомят владельцев дефектных автомобилей по телефону или электронной почте. Кроме того, можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров для модели Note и для модели Tiida.

Последний глобальный отзыв японский производитель объявлял в конце 2017 года, под него попали более 100 тысяч автомобилей семи разных моделей. Тогда причиной снова стали подушки безопасности производства довольно печально известной компании Takata. Из-за дефекта газогенератора подушки могли самопроизвольно раскрываться, травмируя водителя и пассажира.