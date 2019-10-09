Битвы фаворитов: самые популярные кроссоверы в РФ

Названы самые популярные кроссоверы в России

За сентябрь российские автодилеры реализовали 58,76 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Лидерство в сегменте удерживает Hyundai Creta с результатом 5,81 тыс. проданных автомобилей (+0,2% с прошлого года), сообщает "Автостат".

На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 2,97 тыс. россиян (+12%). Замыкает тройку лидеров Renault Duster с результатом 2,73 тыс. проданных за сентябрь авто (-22%).

Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли Lada Xray и Skoda Kodiaq , реализованные в количестве 2,22 тыс. (-21%) и 2 тыс. (-9%) штук соответственно.

Ранее на этой неделе стали известны самые продаваемые в Москве автомобили с дизельными моторами.