Битвы фаворитов: самые популярные кроссоверы в РФ

За сентябрь российские автодилеры реализовали 58,76 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, что на 12% меньше, чем годом ранее.
Лидерство в сегменте удерживает Hyundai Creta с результатом 5,81 тыс. проданных автомобилей (+0,2% с прошлого года), сообщает "Автостат".
На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 2,97 тыс. россиян (+12%). Замыкает тройку лидеров Renault Duster с результатом 2,73 тыс. проданных за сентябрь авто (-22%).
Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли Lada Xray и Skoda Kodiaq, реализованные в количестве 2,22 тыс. (-21%) и 2 тыс. (-9%) штук соответственно.
Далее в десятке фаворитов сегмента SUV в России расположились: Mazda CX-5 (1970 ед., +5%), LADA 4×4 (1905 ед., -15,5%), Nissan Qashqai (1905 ед., -7,4%), KIA Sportage (1898 ед., -29%) и Nissan X-Trail (1756 ед., -8,6%).
Ранее на этой неделе стали известны самые продаваемые в Москве автомобили с дизельными моторами.