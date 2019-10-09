Как распечатать на 3D-принтере Lamborghini Aventador

Папа распечатал для сына на 3D-принтере работающий Lamborghini Aventador

Не секрет, что стоимость обновленной модели итальянского суперкара Lamborghini Aventador равна 400 000 долларов, что в российском эквиваленте равно 25 946 880 рублей.

Конечно, не у всех есть такая сумма для покупки спорткара. Но при желании можно создать машину самому.

Так, один из автомобилистов решил выполнить просьбу 11-летного сына, самостоятельно создав спорткар. Для начала мужчина распечатал пластиковые элементы машины с помощью 3D-принтера, в дальнейшем собрав их воедино.

Отметим, что пока работы по созданию копии легендарного спорткара не завершены. Но, несмотря на это, у машины уже установлен силовой агрегат V8, позаимствованный от американского купе Corvette. Более подробные технические данные автомобилист не озвучивает, так как проект пока находится на стадии разработки.

Когда именно все работы по созданию машины будут завершены неизвестно. Но, по окончанию конструктор пообещал поделиться всей информацией, которая интересует других автомобилистов.