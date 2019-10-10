Неисправности в автомобиле, которые не надо чинить

Ложные «поломки» в авто, которые не требуют ремонта

Эксперты издания «Car.ru» составили список неисправностей в автомобиле, которые вызывают беспокойство водителей, но чинить их нет необходимости.

В ситуацию, когда аккумулятор заряжен, на машина все равно не заводится, по словам экспертов, попадали 100 процентов водителей. При этом эксперты не советуют сразу вызывать эвакуатор, а сначала рекомендуют внимательно осмотреться. Не исключено, что автомобиль не хочет заводиться из-за ручки коробки передач, которая находится в положении «R».

Не должен беспокоить автомобилистов шум, раздающийся из-под днища, когда машину только что завели. По словам специалистов, звук образуется из-за расширения выхлопной рубы во время нагрева.

Если руль начал тяжело проворачиваться, не исключено, что в это время работает система электронной стабилизации (ESP), заявляют опытные водители. Функция включается в авто, когда положение руля не соответствует положению колес.

Если руль вовсе перестал крутиться, скорее всего сработала блокировка, для снятия которой необходимо плавно покрутить рулевое колесо вправо-влево, при этом проворачивая ключ зажигания.

Следы жидкости под автомобилем также не должны ввергать автолюбителей в панику. Прежде, чем обращаться на СТО, эксперты советуют переставить авто на новое место парковки и подождать. Если пятна не появятся вновь, то скорее всего на прежнем месте они остались от другой машины.

Специалисты отмечают, что некоторые водители пугаются, когда в их автомобилях сама по себе включается система рециркуляции воздуха. Таким автолюбителям эксперты советуют перечитать руководство по эксплуатации, поскольку не исключено, что функция предусмотрена заводом-производителем, как раз для регулярного проветривания салона.

Наконец, ощутив, что педаль тормоза стала слишком мягко нажиматься, водителю не стоит беспокоиться. Особенно, если тормозные колодки были заменены совсем недавно. Эксперты советуют просто подождать и «неисправность» исчезнет.