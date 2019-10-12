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МВД и Минтранс срочно готовят поправки в ПДД о самокатах 

News.ru + ещё 13 3 часа назад
В ПДД готовят срочные поправки
Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press
МВД России и Министерство транспорта подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров в течение двух недель. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
Он отметил, что после этого будет запущена процедура согласования новых правил с «заинтересованными органами власти» и общественностью, сообщает ТАСС.
При этом Митрошин не уточнил, будут ли поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Ранее News.ru сообщал, что в качестве правки в ПДД появится термин «средства индивидуальной мобильности», обозначающий электросамокаты, моноколёса и гироскутеры. Его применение также будет относиться к сегвеям, скейтам, обычным самокатам и роликовым конькам. Владельцы «индивидуальных транспортных средств» будут обязаны передвигаться по велодорожкам или по тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч.
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Комментарии51
Бортжурнал , Автоновости , Дмитрий Митрошин , Минтранс РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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