Три причины, почему всегда нужно заправляться до полного бака

Современным автолюбителям приходится нелегко. Ведь топливо сейчас — это весьма дорогое удовольствие. Довольно много автомобилистов заправляют автомобиль на небольшую сумму по принципу "чтобы было", и катаются с полупустым баком. А вот опытные автолюбители стараются содержать топливный бак всегда полным.

Для чего они так делают? Давайте разбираться.

Одной из главных причин "до полного" является тот факт, что на дне топливного бака собирается весьма неприятный кисель из топливных примесей и окислов самого бака.

Если топливо подходит к концу, имеется риск того, что всю эту жижу потянет топливный насос. Последствия — от ухудшения проходимости топлива до выхода из строя топливного насоса.

В зимнее время любой водитель может попасть в автомобильную пробку. Если топлива недостаточно, вы рискуете банально замерзнуть, ожидая помощь.

И еще один момент (хоть и не такой очевидный), из-за которого стоит содержать бак полным — это внезапная потребность выехать за город по делам. И тут есть риск того, что выяснится, что в данной местности АЗС от проверенных брендов нет. В итоге придется на свой страх и риск лить в бак что попало.