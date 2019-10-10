В России начали дешеветь автомобили (но не все)

Подведены очередные итоги активности россиян на вторичном рынке. Исследователи пришли к неожиданному выводу: впервые за год подержанные машины не прибавили в цене, а наоборот, подешевели. Правда, не слишком значительно и не везде.

По итогам третьего квартала средняя цена автомобиля с пробегом в России снизилась до 370 000 рублей — это на 1,1% меньше, чем в прошлом году и на столько же меньше, чем во втором квартале 2019 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении выкладки исследования.

В целом автомобили подешевели в 12 крупных городах страны, где падение цены составило от 0,2% до 8,7%. Городом с самыми доступными машинами в нашей стране оказался Волгоград — там в среднем подержанный автомобиль стоит 347 тысяч. Цены ниже, чем в среднем по рынку, наблюдаются также в Омске, Воронеже и Ульновске.

Что касается городов с самыми высокими ценами, то здесь традиционно лидирует Москва с показателем в 537 000 рублей — почти в полтора раза выше, чем в среднем по стране. Весьма дорого придется заплатить за машину с пробегом в Перми, Краснодаре, Красноярске и Казани.