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Landwind полностью рассекретил свой новый аналог Hyundai Santa Fe 

Car.ru 10 часов назад
Landwind рассекретил новый аналог Hyundai Santa Fe
Фото: Car.ru
Компания Landwind полностью рассекретила свой новый кроссовер, призванный стать конкурентом популярного в России Hyundai Santa Fe. По заявлению разработчиков, новинка получила новую заднюю часть, а вот переднюю позаимствовала у конкурента.
Car.ru
Дизайн кроссовера разрабатывали специалисты студии GFG Style, основателями которой являются выдающийся эксперт Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио. Интерьер нового авто производитель накануне рассекретил на официальных снимках. В оснащение войдут мультимедийная панель с большим тачскрином, спортивное рулевое колесо с планкой, стильный селектор КПП и расширенная центральная консоль.
Сможет кроссовер Landwind E315 похвастаться и мощностью в 163 л.с., под капотом работает турбированный двигатель V-4 объемом 1,5 литра. Именно таким силовым агрегатом оснащаются и другие автомомбили в линейке, а привод доступен только передний.
Car.ru
Новинку обещают запустить в продажу уже в конце текущего года, а стоимость обещают рассекретить уже перед стартом продаж. Примечательно, что даже на местном рынке производитель не пользуется популярностью, ведь стоимость его транспортных средств оказывается достаточно высокой. К примеру, за паркетник X2 дилеры в Китае просят около 580 тысяч рублей.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Hyundai , Hyundai Santa Fe
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