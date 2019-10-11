Для чего водителю перекись водорода?

Для чего водителю может пригодиться перекись водорода в аптечке?

Флакон перекиси водорода стоит по нынешним временам копейки. Однако не все автолюбители знают, что он может пригодиться не только в медицинских целях.

Расскажем обо всем поподробнее.

Обработка ран. Водитель может получить различные травмы не только в ДТП. Даже ремонт своего автомобиля зачастую оборачивается ссадинами, царапинами и порезами.

В первую очередь рану следует промыть именно перекисью. Она не только служит в качестве отличного антисептика, но и оперативно останавливает кровотечение. После перекиси рану уже можно обработать специальными средствами и перевязать.

Чистка кресел. Обивка сидений чувствительна к различного рода пятнам, которые портят общий внешний вид салона. Даже обыкновенная вода может оставить на обшивке кресла неприятный след.

Конечно, бороться с загрязнениями лучше всего с помощью специальных химических средств. Когда их под рукой нет, выручить способна именно перекись водорода. Достаточно намочить ею тряпочку и протереть загрязненное место.

Однако есть одно существенное «но». Предложенный способ подходит для чистки обивки светлых тонов. На обшивках темных тонов перекись оставляет свои неустранимые следы. Поэтому все можно только испортить.

Раскоксовка двигателя. Мало кому известно, что советские водители использовали перекись или таблетки гидроперита для прочистки поршневых колец в моторе. Делается все достаточно просто.

Перекись либо гидроперит разводятся водой. Затем получившийся раствор небольшими частями вливается во впускной коллектор запущенного двигателя. Он должен проработать некоторое время, а потом нужно провести замену масла. После таких нехитрых манипуляций, из трубы пропадает сизый дым, да и расход масла существенно снижается.

Таковы основные способы применения перекиси водорода применительно к автомобилям. Теперь же несколько слов стоит сказать в целом о присутствии в машине аптечки.

Для чего нужна. Естественно, она требуется для оказания первой помощи пострадавшим. Кроме того, аптечка относится к тем предметам оснащения транспорта, без которых его эксплуатация запрещена. Поэтому, если в автомобиле ее не будет, он просто не пройдет техосмотр.

Кроме того, водителя может ожидать штраф по ст. 12.1.5 КоАП в сумме 500 рублей. Кстати, это больше, чем стоимость минимального необходимого набора.

Правда, проверить наличие или отсутствие аптечки сотрудники ДПС вправе только в рамках досмотра автомобиля. В свою очередь его разрешается проводить только в исключительных случаях. К ним относится розыск машины или подозрение в ее причастности к преступлению.

Что включено. Утвержденный ГОСТом минимальный комплект для аптечки состоит лишь из перевязочных компонентов: бинты различных типов и размеров, лейкопластыри, резиновый жгут и тому подобное. Есть еще и приспособление для проведения искусственного дыхания и остановки крови.

Водителю желательно следить за сроком годности предметов, входящих в набор. При необходимости его требуется обновлять.

Вместо итога. Сама перекись водорода пригодится не только для оказания медицинской помощи, но и в обслуживании автомобиля. Причем, финансовые затраты будут минимальными. Что же касается аптечки, ее присутствие в машине сложно переоценить.