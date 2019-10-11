Могут ли дорожные камеры увидеть нарушения в темноте?

Автомобилист по некоторым причинам может нарушить скоростной режим и попасть в объективы камер, однако штраф в таких случаях приходит не всегда. Из-за этого некоторые водители уверены, что дорожные камеры не видят в темноте. Это так, но лишь отчасти.

Радар для дорожной камеры. Радиолокационный блок для дорожных камер способен эффективно фиксировать нарушения на дорогах, а уровень освещения для него не имеет большого значения. Прибор способен отслеживать объекты на расстоянии до 1000 метров даже при отсутствии какого-либо освещения.

Комплекс ККДДАС «Стрелка 01 СТ», устанавливаемый на дорогах, может одновременно фиксировать нарушения на пяти полосах движения, при этом видимость для него не имеет значения, ведь работает прибор даже в полной темноте. Радар способен захватить цель и вести ее на некотором расстоянии.

Комплекс КРИС также не показывает трудностей в работе при отсутствии освещения, а фиксировать нарушителей может даже позади себя.

Для чего нужно освещение. При фиксации нарушения, радар захватывает его, а дорожная камера делает несколько снимков, на которых отображается регистрационный номер автомобиля. Именно для этого необходимо освещение, ведь в темное время суток он может оказаться неразборчивым. Фотографии с фотокамеры передаются в базы данных ЦОДД и в При фиксации нарушения, радар захватывает его, а дорожная камера делает несколько снимков, на которых отображается регистрационный номер автомобиля. Именно для этого необходимо освещение, ведь в темное время суток он может оказаться неразборчивым. Фотографии с фотокамеры передаются в базы данных ЦОДД и в ГИБДД . Стандартные объективы и матрицы плохо различают цифры в темноте, но их оснащают инфракрасной камерой, которая работает в ночное время суток.

ИК-прожектор выдает излучение с длиной волны 940 нм на движущийся поток транспорта, а затем они отбиваются и попадают в объектив камеры. Знак нарушителя регистрируется на расстоянии до 150 метров, а ик-датчик легко рассмотреть, он находится рядом с основным объективом дорожной камеры.

Недостатки ИК-камеры. Помимо того, что объектив камеры на дорогах оснащается ик-датчиком, по бокам можно увидеть дополнительные фонари освещения. Дело в том, что камера должна фиксировать сразу несколько параметров транспортных средств: Регистрационный номер

Марку и модель авто

Тип транспортного средства и его габариты Помимо того, что объектив камеры на дорогах оснащается ик-датчиком, по бокам можно увидеть дополнительные фонари освещения. Дело в том, что камера должна фиксировать сразу несколько параметров транспортных средств:

Данные необходимы для того, чтобы правильно зарегистрировать нарушителя. В последнее время мошенники научились подделывать номера и делать их аналогичными тем, которые зарегистрированы в ГИБДД. Таким образом, штрафы могут прийти, даже если автомобилист ничего не нарушал.

Чтобы обезопасить владельцев авто, в ведомстве решили оснащать дорожные камеры дополнительным оборудованием для освещения дороги. Если они отключены, правильно распознать машину невозможно, а штраф направлен не будет.

Итог. Многие автомобилисты считают, что дорожные камеры не способны регистрировать нарушения в темноте. Отчасти это правда, ведь ИК-датчик не может распознать данные правильно, так как габариты, марку и модель авто можно увидеть только на обычных снимках.

Чтобы избежать ошибки при регистрации нарушителей, камеры оснащаются дополнительным оборудованием для освещения дороги, без него правильно зафиксировать данные практически невозможно, а потому штрафы владельцам авто не направляются.