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Исследование: 60% россиян готовы перейти на беспилотный автомобиль 

РИА Новости + ещё 4 6 часов назад
Сколько россиян готовы пересесть на беспилотники
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Более 60% россиян готовы перейти на беспилотный автомобиль, следует из презентации исследования рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
"Свыше 60% опрошенных уже сейчас готовы использовать беспилотный транспорт", — следует из презентации, представленной на международном форуме "Автонет". Исследование проводилось летом 2019 года, данные выборки представлены не были.
Среди плюсов беспилотников респонденты выделили безопасность — 30% и возможность заниматься другим делом во время езды — 55%. Среди минусов указали невозможность влияния на ситуацию — 29%, возможность хакерского взлома — 16%, возможность технического сбоя — 51%.
Согласно презентации, общий объем рынка частных беспилотных автомобилей в мире ожидается на уровне 60 миллиардов долларов к 2030 году. Доля России составит 5%. "Общий прогнозный объем мирового рынка дополнительных сервисов в автомобиле к 2030 году превысит 3 триллиона долларов. Автомобиль становится комфортной средой для текущих дел и отдыха человека, открывает возможности для мобильных сервисов с учетом геолокации. Оборот мирового автопрома будет расти преимущественно за счет дополнительных сервисов в автомобиле", — отмечается в документе.
"Прогнозируется, что в 2040 году в мире будет продано около 60 миллионов электромобилей, что составит 55% рынка легковых автомобилей. Причины роста: ужесточение требований к выбросам выхлопных газов, субсидирование приобретения электромобиля, дифференцированное налогообложение на основе экономии топлива или количества выбросов, привилегии (льготное пользование парковкой, платными дорогами, выделенными полосами) и стимулирование развития зарядной инфраструктуры (инвестиции, налоговые льготы)", — также говорится в исследовании.
Согласно прогнозу "Автонет", к концу 2020 года на российских дорогах будет более 6 миллионов персональных легковых автомобилей, подключенных к системе экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС и около 3 миллионов пользователей "умного страхования".
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