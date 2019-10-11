Три опции в дорогих авто, которые мешают зимой

Эксперты издания «Автовзгляд» привели список опций характерных для дорогих комплектаций современных иномарок, которые могут доставить немало проблем в условиях российской зимы.

Датчик давления в шинах позволяет автовладельцу, не выходя из салона, получать оперативную информацию о возможном проколе колеса. Однако, по словам специалистов, система нередко сбоит в холодное время года. В случае, когда все колеса исправно накачаны, на приборной панели может навязчиво гореть индикатор, сигнализирующий о неисправности. При этом некоторые системы подают раздражающий звуковой сигнал. В этом случае не исключено, что разнервничавшийся водитель совершит роковую ошибку на дороге.

Электромеханический стояночный тормоз удобен для водителя тем, что перед началом движения машину не надо каждый раз «снимать с ручника»: достаточно нажать педаль газа и система автоматически отключит опцию.

Однако эксперты напоминают, что зимой тормозные диски имеют свойство примерзать, особенно после мойки. Поэтому в холодное время года машину сначала необходимо просушить: дать постоять на улице, при этом не включая электромеханический тормоз.

Специалисты также отмечают, что опция может выйти из строя под воздействием дорожных реагентов, которые со временем разрушают электрическую проводку системы.

Наконец, панорамная крыша, дающая ощущение простора в салоне, зимой может стать опасной. Из-за разницы температур стекло может треснуть и осыпаться на водителя и пассажиров. Кроме того панорамная крыша в отличие от обычной с меньшей долей вероятности может защитить владельца авто от упавшей сверху ледяной глыбы. При этом у «стеклянного потолка», по словам специалистов, со временем изнашиваются резиновые уплотнители, сквозь которые в салон начинает поступать вода.