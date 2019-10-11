Audi e-tron Sportback рассекретили до премьеры

Следующий автомобиль "зеленой" линейки Audi попал в объектив фотошпионов практически без камуфляжа — слегка прикрытыми остались фары и задние боковые окна.

E-tron Sportback представляет собой купе-версию SUV e-tron, от которого новинка отличается линией крыши и оформлением задней части.

В то время как передок автомобиля сильно напоминает "старшего брата", сзади автомобиль получил иной спойлер и подретушированную оптику. Прототип, снятый фотошпионами, получил серую обшивку нижнего края, что может указывать на вседорожную модификацию Allroad.

Вместо внешних зеркал заднего вида здесь установлены камеры, как и на большом e-tron.

Carscoops

Ожидается, что их получит и серийная версия — по крайней мере, в Европе. Скорее всего, интерьер также не будет сильно отличаться от салона обычного e-tron.

У него новинка позаимствует и силовую установку: ожидается, что в нее войдут два электромотора, выдающие до 355 л.с. в обычном режиме и до 402 л.с. в режиме ускорения Boost Mode. В таком режиме Audi e-tron ускоряется с места до первой "сотни" за 5,5 сек. — скорее всего, Sportback сможет показать по крайней мере такой же результат.

Запас хода составит те же не слишком впечатляющие 348 км, но система быстрой зарядки мощностью 150 кВт позволит подзарядить Sportback на дистанцию до 87 км за 10 минут.

Премьера Audi e-tron Sportback состоится 19 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе.