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В России назвали ТОП-10 наиболее приемлемых по цене автомобилей в кросс-вариациях 

PNZdrive 2 часа назад
В России назвали ТОП-10 самых выгодных автомобилей
Фото: LADA
Специалисты аналитического ресурса «Цена Авто» подготовили рейтинг из десяти самых приемлемых по цене кроссоверообразных вариаций машин, представленных на сегодняшний день на отечественном авторынке.
Наиболее приемлемой по цене кроссоверообразной вариацией на сегодняшний день считается модель LADA Granta Cross. Ее ценник запрашивает сумму от 559 900 рублей, а дорожный просвет демонстрирует впечатляющий показатель в 198 миллиметров. На втором и третьем местах оказались французские модели Renault Logan Stepway и Sandero Stepway, которые обладают клиренсом в 195 мм. При этом Logan Stepway в первоначальной вариации предлагается по цене от 695 990 рублей, а за Sandero Stepway россиянам нужно будет заплатить на 43 тысячи больше, а именно 738 990 рублей.
LADA
С четвертого по седьмое места в данном рейтинге обосновались представители российского производителя под маркой LADA. Так, универсал LADA Largus Cross с клиренсом в 170 миллиметров можно приобрести от 757 900 рублей. Самый высокий в рейтинге LADA XRAY Cross получил дорожный просвет в 215 миллиметров. Официальные дилеры продают его по цене от 759 900 рублей. Такая вариация оказалась на пятом месте ТОП-10.
Следом идут две вариации LADA Vesta — универсал SW Cross с ценником от 791 900 рублей и седан Vesta Cross, который можно найти за сумму от 805 900 рублей. Дорожный просвет у этих автомобилей вышел на 203 миллиметров. На строчку ниже поставили южно-корейскую модель KIA Rio X–Line. Ее стартовая версия доступно за сумму в 889 900 рублей, а клиренс модели равен 170 миллиметрам.
Kia
На девятом месте находится еще одна модель от южно-корейского производителя— хэтчбек KIA Picanto в исполнении X–Line. У этой модели имеется самый маленький клиренс в этом рейтинге — всего 142 миллиметра, а ценники стартует с отметки от 934 900 рублей. Завершает предложенную десятку машин универсал Renault Dokker Stepway, который получил дорожный просвет, равный 190 миллиметрам. Его базовая цена запрашивает сумму в 1 млн 59 тысяч 990 рублей.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Lada Largus , Lada Granta , Kia , Lada Vesta , Lada , Renault Logan , Renault , Lada XRAY , Kia Rio , Renault Dokker , Kia Picanto
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