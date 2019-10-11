Неизвестные факты из истории российского автопрома

В России разработки инженеров оказывались настолько же успешными, как и иностранные аналоги. Мало кто знает, но уже в советское время автомобили оснащались дисковыми тормозами, автоматической коробкой передач и полным приводом.

О неизвестных фактах из истории российского автопрома стоит рассказать подробнее.

Технические особенности российских автомобилей.

Примечательно, что первый электрический автомобиль был создан российскими инженерами еще в позапрошлом веке, тогда же подобные решения стали применять в транспортных средствах и в других странах. Инженер Ипполит Романов в 1889 году создал прототип инновационного авто, взяв за основу Morris & Salom, а затем переработав его до неузнаваемости.

Car.ru

Практически 90 лет назад в России появился автомобиль с дизельным двигателем, разработки подобного устройства для "Победы" ГАЗ М-20 велись достаточно активно. Тем не менее, в жизнь воплотить планы специалистов не удалось, так как финансирование оказалось слишком минимальным.

Волги и Москвичи с дизелями Perkins, Rover и Indenor-Peugeot

Москвич с 1,6‑литровым Perkins мощностью 43 л.с.

Москвич‑408 с 52‑сильным двигателем Perkins

ГАЗ‑24 с агрегатом Indenor мощностью 68 л.с. В 1930-е годы дизельный мотор приспособили для грузовых авто, однако подобные прототипы стали выпускать только после войны, когда отечественные модели стали поставлять в другие страны. Среди них оказались:

В 1960-е годы появились и переднеприводные авто, тогда инженеры НАМИ взяли за основу Morris Mini-Minor. Его изучили и подобные решения применили в ЗАЗ‑966, а под капотом работал агрегат можностью 50 л.с. Передняя подвеска была установлена на поперечных рычагах, а задняя — торсионной, с возможностью менять дорожный просвет.

Оснащение советских автомобилей.

Оснащение советских автомобилей также было впечатляющим для своего времени. К примеру, для тех авто, которые отправлялись на экспорт, в списке оснащения предусматривались кондиционер, приёмник, полный привод, хромированные фары и зеркала заднего вида.

Первые опытные образцы разрабатывались на основе иностранных авто, однако впоследствии российские специалисты стали вести самостоятельные разработки и воплощать из в жизнь в качестве эксперимента.

Итог.

Мало кто знает, однако даже при недостаточном финансировании, российские автомобилисты вели разработки экспериментальных прототипов транспортных средств, не уступающих по оснащению и дорожным характеристикам иностранным аналогам.

В числе передовых решений оказались полный привод, дисковые тормоза, кондиционер в салоне, автоматическая коробка передач и другие комплектующие.