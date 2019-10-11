Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неизвестные факты из истории российского автопрома 

Car.ru 1 час назад
Неизвестные факты из истории российского автопрома
Фото: Car.ru
В России разработки инженеров оказывались настолько же успешными, как и иностранные аналоги. Мало кто знает, но уже в советское время автомобили оснащались дисковыми тормозами, автоматической коробкой передач и полным приводом.
О неизвестных фактах из истории российского автопрома стоит рассказать подробнее.
Технические особенности российских автомобилей.
Примечательно, что первый электрический автомобиль был создан российскими инженерами еще в позапрошлом веке, тогда же подобные решения стали применять в транспортных средствах и в других странах. Инженер Ипполит Романов в 1889 году создал прототип инновационного авто, взяв за основу Morris & Salom, а затем переработав его до неузнаваемости.
Car.ru
Практически 90 лет назад в России появился автомобиль с дизельным двигателем, разработки подобного устройства для "Победы" ГАЗ М-20 велись достаточно активно. Тем не менее, в жизнь воплотить планы специалистов не удалось, так как финансирование оказалось слишком минимальным.
В 1930-е годы дизельный мотор приспособили для грузовых авто, однако подобные прототипы стали выпускать только после войны, когда отечественные модели стали поставлять в другие страны. Среди них оказались:
  • Волги и Москвичи с дизелями Perkins, Rover и Indenor-Peugeot
  • Москвич с 1,6‑литровым Perkins мощностью 43 л.с.
  • Москвич‑408 с 52‑сильным двигателем Perkins
  • ГАЗ‑24 с агрегатом Indenor мощностью 68 л.с.
В 1960-е годы появились и переднеприводные авто, тогда инженеры НАМИ взяли за основу Morris Mini-Minor. Его изучили и подобные решения применили в ЗАЗ‑966, а под капотом работал агрегат можностью 50 л.с. Передняя подвеска была установлена на поперечных рычагах, а задняя — торсионной, с возможностью менять дорожный просвет.
Оснащение советских автомобилей.
Оснащение советских автомобилей также было впечатляющим для своего времени. К примеру, для тех авто, которые отправлялись на экспорт, в списке оснащения предусматривались кондиционер, приёмник, полный привод, хромированные фары и зеркала заднего вида.
Первые опытные образцы разрабатывались на основе иностранных авто, однако впоследствии российские специалисты стали вести самостоятельные разработки и воплощать из в жизнь в качестве эксперимента.
Итог.
Мало кто знает, однако даже при недостаточном финансировании, российские автомобилисты вели разработки экспериментальных прототипов транспортных средств, не уступающих по оснащению и дорожным характеристикам иностранным аналогам.
В числе передовых решений оказались полный привод, дисковые тормоза, кондиционер в салоне, автоматическая коробка передач и другие комплектующие.
Как таксисты наживаются на гостях столицы
Car.ru: последние новости
Для чего водителю может пригодиться перекись водорода в аптечке? Для чего водителю может пригодиться перекись водорода в аптечке? 3 причины, почему всегда нужно заправляться до полного бака 3 причины, почему всегда нужно заправляться до полного бака Неисправности в автомобиле, которые не надо чинить Неисправности в автомобиле, которые не надо чинить
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Rover , ГАЗ М-20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России назвали ТОП-10 самых выгодных автомобилей
В России назвали ТОП-10 самых выгодных автомобилей
В Пензенской области КамАЗ проехался по людям
В Пензенской области КамАЗ проехался по людям
Эксперт оценил идею проверять водителей на алкоголизм
Эксперт оценил идею проверять водителей на алкоголизм
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса5
Toyota создаст автомобиль с искусственным интеллектом
Toyota создаст автомобиль с искусственным интеллектом
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение