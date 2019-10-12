Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стоит ли в пробке переключать АКП в нейтральный режим 

Рамблер 6 часов назад
Стоит ли в пробке переключать АКП в нейтральный режим
Фото: Kia
Эксперты издания «Автовзгляд» разрешили спор пользователей Сети, выясняющих, можно ли, переключая автоматическую коробку передач в пробке с «D» на «N», продлить агрегату жизнь и добиться экономии.
По словам специалистов, существует заблуждение, что, находясь в пробке, с включённым режимом Drive, коробка передач может перегреться. Опасение основывается на расходовании масла гидротрансформатором и центробежным насосом, который создаёт рабочее давление в магистралях. Бытует мнение, что переведя АКП в «нейтраль», можно избежать перегрева. Однако опытные водители подчеркивают, что с «коробкой» ничего не случится, если вовремя менять масло и фильтры.
Слишко частое переключение АКП с «D» на «N» и обратно чревато не экономией, уверяют эксперты, а лишними тратами. Специалисты напоминают, что переход из одного режима в другой сопровождается работой фрикционов, соленоидов и валов, которые при постоянном дерганье селектора будут постепенно изнашиваться. В этом случае, ни о каком сбережении средств речи идти не может, потому что в первую очередь автолюбителю придётся «раскошелиться» на ремонт АКП.
В качестве альтернативы эксперты предлагают автолюбителям в пробке переключать «автомат» на ручной режим и двигаться в заторе на первой-второй скорости.
ГИБДД обещает отключать ненадежные камеры
Комментарии
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «моста глупости» появился конкурент
У «моста глупости» появился конкурент
Чем опасны опавшие листья для автомобилистов
Чем опасны опавшие листья для автомобилистов
В Приморье рухнул отремонтированный мост
В Приморье рухнул отремонтированный мост1
В ПДД готовят срочные поправки
В ПДД готовят срочные поправки51
В ноябре будет представлена новая Tesla
В ноябре будет представлена новая Tesla
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение