Стоит ли в пробке переключать АКП в нейтральный режим

Эксперты издания «Автовзгляд» разрешили спор пользователей Сети, выясняющих, можно ли, переключая автоматическую коробку передач в пробке с «D» на «N», продлить агрегату жизнь и добиться экономии.

По словам специалистов, существует заблуждение, что, находясь в пробке, с включённым режимом Drive, коробка передач может перегреться. Опасение основывается на расходовании масла гидротрансформатором и центробежным насосом, который создаёт рабочее давление в магистралях. Бытует мнение, что переведя АКП в «нейтраль», можно избежать перегрева. Однако опытные водители подчеркивают, что с «коробкой» ничего не случится, если вовремя менять масло и фильтры.

Слишко частое переключение АКП с «D» на «N» и обратно чревато не экономией, уверяют эксперты, а лишними тратами. Специалисты напоминают, что переход из одного режима в другой сопровождается работой фрикционов, соленоидов и валов, которые при постоянном дерганье селектора будут постепенно изнашиваться. В этом случае, ни о каком сбережении средств речи идти не может, потому что в первую очередь автолюбителю придётся «раскошелиться» на ремонт АКП.

В качестве альтернативы эксперты предлагают автолюбителям в пробке переключать «автомат» на ручной режим и двигаться в заторе на первой-второй скорости.