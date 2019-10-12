Чем опасны опавшие листья для автомобилистов

Эксперты издания «Автовзгляд» привели несколько аргументов, почему опавшая осенняя листва является источником неприятностей для автолюбителя. При этом указан случай, когда она может стать смертельно опасной для человека.

В списке неудобств, которые листва доставляет водителю, самым безобидным является износ щёток дворников. Опытные водители подчеркивают, что упавшие с деревьев осенние листья налипают на лобовое стекло, и только немногие автолюбители очищают его вручную. Зачастую автовладельцы, сев за руль и запустив мотор, просто включают дворники, тем самым ускоряя износ резины щёток.

Ещё одна проблема — загрязнение салона. Листья, попадая внутрь автомобиля на подошвах обуви, со временем истаптываются в труху и в результате оседают по укромным уголкам под креслами и ковриками. Таким образом, уверяют эксперты, образуется питательная среда для развития плесени и размножения насекомых, что впоследствии может негативно сказаться на здоровье автовладельца.

При этом листья могут проникнуть в авто и иным способом — через систему вентиляции. В этом случае в салоне листва окажется вряд ли, но, накопившись в достаточном количестве, может засорить салонный фильтр и в результате осложнить замену воздуха внутри авто.

Наконец, самую серьёзную опасность для водителя осенняя опавшая листва таит на скоростных трассах, проходящих через лесной массив. На участках, где листья образуют сплошной ковёр, особенно в мокрую погоду существует риск, что покрышки из-за образовавшейся «каши» потеряют сцепление с дорогой. В результате водитель может попасть в ДТП.