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BMW объяснила гигантские «ноздри» на своих машинах 

Авторамблер + ещё 2 1 час назад
BMW объяснила гигантские «ноздри» на своих машинах
Фото: Авторамблер
Шеф-дизайнер баварской марки Адриан ван Хойдонк уверен, что BMW движется в правильном направлении, сообщает издание Autocar.
Напомним, на сентябрьском автошоу во Франкфурте общественность поразил слишком большой размер раздвоенной решетки радиатора Concept 4, известной в народе как "ноздри". Вслед за этим в соцсетях возникли оживленные споры о выбранном векторе развития дизайна.
По словам ван Хойдонка, не смотря на противоречивые впечатления публики, BMW пока не собирается отказываться от концепции.
"У нашего бренда есть не только клиенты, но и фанаты. Они знают нашу историю, у них есть свое мнение и мы находимся с ними на одном эмоциональном уровне", — рассказал он журналистам.
Дизайнер также отметил, что Concept 4 — это спорт-купе, которое по определению должно иметь очень выразительный дизайн, и он не ограничивается передней частью.
"Мы будем придерживаться этого направления и в создании других автомобилей: мы хотим уменьшить количество различных элементов, но при этом делать их более заметными", — добавил он.
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Бортжурнал , BMW
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