BMW объяснила гигантские «ноздри» на своих машинах

Шеф-дизайнер баварской марки Адриан ван Хойдонк уверен, что BMW движется в правильном направлении, сообщает издание Autocar.

Напомним, на сентябрьском автошоу во Франкфурте общественность поразил слишком большой размер раздвоенной решетки радиатора Concept 4, известной в народе как "ноздри". Вслед за этим в соцсетях возникли оживленные споры о выбранном векторе развития дизайна.

По словам ван Хойдонка, не смотря на противоречивые впечатления публики, BMW пока не собирается отказываться от концепции.

"У нашего бренда есть не только клиенты, но и фанаты. Они знают нашу историю, у них есть свое мнение и мы находимся с ними на одном эмоциональном уровне", — рассказал он журналистам.

Дизайнер также отметил, что Concept 4 — это спорт-купе, которое по определению должно иметь очень выразительный дизайн, и он не ограничивается передней частью.