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Пять причин, почему умирает двигатель 

Рамблер 2 часа назад
Пять причин, почему умирает двигатель
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «За рулём» привели список самых популярных причин раннего выхода из строя автомобильного двигателя. Везде явно прослеживается «человеческий фактор».
Одной из самых распространенных причин преждевременной поездки на СТО за починкой мотора является его регулярный перегрев. Это происходит, когда водитель не следит за уровнем охлаждающей жидкости или использует антифриз ненадлежащего качества. Также к работе двигателя при повышенных температурах приводит порванный ремень привода помпы, если дело касается цепных моторов. Кроме того, эксперты обращают внимание, что перегрев может вызвать и качество заливаемого в бак топлива: чем ниже октановое число горючего, тем выше риск впоследствии загубить мотор. При этом опытные водители не советуют ездить на малых оборотах, поскольку такая манера езды чрезмерно нагревает двигатель.
Двигатель обязательно «умрет» раньше времени, если в холодное время года дать резкий старт без предварительного прогрева, уверяют опытные водители. Объясняют — загустевшее на морозе масло хуже смазывает узлы трения, в результате перепад температур в поршнях может достигать двухсот градусов. Если регулярно давать сильную нагрузку, то рано или поздно силовой агрегат не выдержит. Под замену могут пойти межклапанные перемычки головки цилиндров, межкольцевые перемычки поршней, подвисающие клапаны. Ремонт в любом случае влетит водителю в копеечку.
Игнорирование регулярной замены масла закономерно приводит к заклиниванию мотора, напоминают опытные водители. При этом, по их словам, мотор может «стукануть» и от экстремальных нагрузок, как то попытка при помощи авто выкорчевать дерево или отбуксировать тяжелый прицеп.
Ещё одна опасность — гидроудар. Зачастую мотор не выдерживает попытки лихо проскочить глубокую лужу ил небольшую речку: вода попадает в цилиндр на такте сжатия и мотор «погибает». Эксперты дополняют, что подобная неприятность может произойти, если в цилиндры попадёт охлаждающая жидкость через пробитую прокладку ГБЦ.
Наконец, загубить двигатель может неквалифицированная мойка агрегата. Особенно, когда под капот пускают мощную струю из «Керхера». Эксперты настаивают, что щепетильную процедуру лучше всего доверить человеку с опытом и без должной необходимости не пытаться вымыть мотор самостоятельно.
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Бортжурнал
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