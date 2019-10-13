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КАСКО за три тысячи: в чем плюсы и минусы 

Рамблер 1 час назад
КАСКО за три тысячи: в чем плюсы и минусы
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» оценили плюсы и минусы нового предложения от страховых компаний — полиса КАСКО не дороже 10 тысяч рублей. Специалисты пришли к выводу, что нововведение может вызвать интерес только у определённой категории водителей.
На фоне того, что сегодня средняя стоимость полиса КАСКО на рынке страховых услуг оценивается в сумму около 60 тысяч рублей, предложение приобрести «страховку» за 2950 рублей или за 9950 рублей, вызвало бурный ажиотаж. Однако, присмотревшись поближе, эксперты отметили, что страховщики продвигают «неполноценное» КАСКО.
Во-первых, воспользоваться преложением смогут только владельцы автомобиля не старше 10 лет и не дороже 1,5 миллиона рублей, не находящегося в залоге по кредитному договору. При этом действие полиса распространяется только на случаи, когда водитель не виноват в ДТП. «Страховка» за 9950 рублей также предполагает компенсацию при возможном угоне авто, ещё более дешевый аналог КАСКО такую услугу не предусматривает. Автор статьи называет новое предложение автостраховщиков «несколько расширенным полисом ОСАГО», однако, отдавая ему должное в том, что лимит выплат по нему составляет 600 тысяч рублей.
Явным преимуществом дешёвого КАСКО перед обычным ОСАГО является обязанность страховой компании выплатить компенсацию клиенту независимо от того, есть ли страховка у второго участника аварии. К тому же заявить о страховом случае и получить направление в автосервис можно прямо на месте аварии при помощи специального мобильного приложения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в результате либерализации ОСАГО стоимость полисов «автогражданки» в регионах может увеличиться сразу на 82%. Подорожание произойдет, если будут приняты поправки в закон, которые отменяют «региональные» коэффициенты, а также в результате расширения тарифного коридора с 1 января следующего года на 40%, а с октября ещё на 30%.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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