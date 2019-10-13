Действительно ли нужно менять масло каждые 15 тысяч км пробега

Эксперты издания «Автовзгляд» дали автолюбителям рекомендации , когда лучше всего в российских условиях менять моторное масло. Специалисты уверяют: чем чаще, тем лучше.

Бытует мнение, что на новых машинах в России моторное масло можно менять раз в год или через каждые 15 тысяч километров пробега. Однако это утверждение в корне неверно, заявляют эксперты, поскольку многое зависит от рекомендаций производителя. Например, представители компании Toyota настаивают менять масло в своих автомобилях в России не реже, чем через каждые 10 тысяч километров.

При этом не всегда пробег отражает реальный уровень износа двигателя, уверяют опытные водители. Из-за того, что в городских условиях машины много времени проводят в пробках, где мотор работает на холостом ходу, логичнее учитывать не пройденные километры, а отработанные моточасы, которые высчитываются при помощи специальных счетчиков.

Современные малообъёмные двигатели, по словам специалистов, работая жару при сильных нагрузках, постоянно нагревают масло, которое быстро окисляется и даёт нерастворимый осадок. Отложения загрязняют мотор, способствуют залеганию поршневых колец и появлению задиров на стенках цилиндров. Всё это может привести к срочному ремонту мотора или даже его замене. Поэтому эксперты рекомендуют менять масло через каждые 7-8 тысяч километров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты в подробностях рассказали, как горячее масло «убивает» двигатель. Опытные водители напомнили, что моторное масло предназначено для работы в температурных условиях в среднем от -40 до +180 градусов. Отступление от нормы чревато серьёзными последствиями. При перегреве выше 180 градусов смазка становится настолько текучей, что перестаёт создавать защитную плёнку между трущимися друг о друга деталей, при этом ускоряя износ силового агрегата. При этом из-за повышенной текучести масло активно проникает в цилиндры, там сгорает и образует дополнительный нагар, добавляя впоследствии проблем с ремонтом мотора.