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Почему стоит держать в машине жвачку и ручку 

Рамблер 24 минуты назад
Почему стоит держать в машине жвачку и ручку
Фото: РИА Новости
«Московский комсомолец» опубликовал перечень предметов, которые могут пригодиться автолюбителю не только, если он собрался в длительное путешествие, но даже по дороге на дачу.
Первое, на что необходимо обратить внимание, уверяют эксперты, — наличие в багажнике «запаски», балонного ключа и домкрата на случай возможной замены колеса.
Пара бутылок питьевой воды пригодятся не только для утоления жажды, но и будут незаменимы, если нужно наполнить бачок омывателя или радиатор. При этом опытные водители советуют хранить воду в багажнике, чтобы она не нагревалась, и регулярно её менять на свежую.
Обычная жевательная резинка может оказаться незаменимой и для водителя, и для пассажиров. Считается, что автолюбители, жующие жвачку, водят на 30% аккуратнее, а также лучше концентрируются благодаря жевательным движениям, которые стимулируют приток крови к центру мозга. В то же время мятная резинка может спасти пассажиров от укачивания.
Складной нож может пригодиться не только, кода нужно что-то нарезать. Автор статьи напомнил, что в случае ДТП, если вдруг заклинит ремень безопасности, перочинный ножик может спасти водителю или пассажиру жизнь. Важно, чтобы длина лезвия не составляла более 9 см, иначе безобидный складной нож будет приравнен к холодному оружию.
Фольгированное одеяло, разработанное в 60-х годах по заказу NASA, спасёт в жару или обогреет в холодное время года. Фонарь на батарейках обеспечит светом в темное время суток, а легендарный аэрозоль WD-40 поможет открутить прикипевшие болты, заполировать мелкие царапины и очистить детали от ржавчины.
Пожалуй более универсального инструмента, чем изолента или скотч, не существует. Ими можно перемотать прохудившийся шланг, скрепить разбитый бампер или предотвратить расползание трещины на стекле.
Авторучка также может сослужить хорошую службу, особенно в случае возникновения ДТП, когда нужно оформить европротокол и нарисовать схему аварии. Кроме того ручка может пригодиться в обыденной жизни: подписать документы, записать телефон и т.д.
Наконец, не лишним будет кинуть в салон бумажную карту местности. Её важность осознается в основном на загородных трассах, когда завис навигатор и сел телефон. С картой в руках риск потеряться минимален.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты назвали предметы, которые, находясь в салоне, способны спровоцировать возникновение аварии. В перечень попали автомобильные коврики, обувь на высоком каблуке, шлёпанцы и обыкновенная пластиковая бутылка. Все эти предметы могут стать причиной ДТП, если застрянут в педалях газа и тормоза.
Для получения прав введут тесты на зависимость
Комментарии
Бортжурнал , NASA , Московский комсомолец
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