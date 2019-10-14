Какой мотор выбрать?

Пол-литра больше, пол-литра меньше: моторы, которые мы выбираем

Поллитра — это вам не фунт изюма. Они могут драматическим образом изменить не только жизнь водителя, если он употребляет за рулем то, что ни в коем случае нельзя употреблять, но и характеристики двигателя, если речь идет о его рабочем объеме или, как еще говорят, литраже. Исследовав российский рынок автомобилей, эксперты выяснили наши "литражные" предпочтения при выборе машины.

Приобретать автомобиль без учета объема его двигателя — шаг в высшей степени неразумный, ведь от этого зависит и динамика машины, и ее "прожорливость", и величина налога. Другое дело, что предпочтения здесь могут быть прямо противоположными: одни выбирают мотор объемом поменьше, поэкономичнее, пусть и слабенький — лишь бы вез. Другим же, наоборот, вынь да положь агрегат непременно сверхмощный и максимально приемистый, пусть даже для его "прокорма" требуется собственная нефтяная вышка.

Оказалось, между тем, что вторых в России несопоставимо меньше, нежели первых, хотя нефтяных вышек на бескрайних просторах страны хватает — просто далеко не у каждого таковая имеется. По оценке аналитического агентства "Автостат", за 8 месяцев 2019 года в России было реализовано 62,2 тыс. новых легковых автомобилей с двигателями объемом до 1,4 литра включительно. И это на 6,5% больше, чем за январь — август прошлого года. И дело тут, конечно, не в том, что многие вдруг озаботились экологией. Просто кто-то вообще вынужден отказаться от приобретения автомобиля, отчего рынок уже какой месяц неуклонно падает, а кто-то старается сэкономить на моторе — не до жиру сегодня.

Для сравнения, продажи машин с моторами объемом от 2 до 2,5 литра включительно подросли в гораздо меньше степени — лишь на 1,1%: за отчетный период их реализация составила 80,2 тыс. единиц. Отмечается при этом, что на долю перечисленных категорий суммарно приходится 13,7% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

Самой же популярной в народе предсказуемо оказалась компромиссная категория машин с двигателями объемом от 1,4 до 2 л включительно: они составили 78,6% от всех проданных в нашей стране с января по август, однако их реализация все же сократилась на 2,7% до 817,4 тыс. единиц.

Наконец, простейший арифметический расчет показывает, что на доля автомобилей с моторами объемом более 2,5 литров составляет в России всего 7,7% — абсолютное меньшинство. Но все же это каждый 13-й автомобиль (за которым маячит пресловутая собственная нефтяная вышка), что не так уж и мало.