Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пол-литра больше, пол-литра меньше: моторы, которые мы выбираем 

Автовести 3 часа назад
Какой мотор выбрать?
Фото: © General Motors
Поллитра — это вам не фунт изюма. Они могут драматическим образом изменить не только жизнь водителя, если он употребляет за рулем то, что ни в коем случае нельзя употреблять, но и характеристики двигателя, если речь идет о его рабочем объеме или, как еще говорят, литраже. Исследовав российский рынок автомобилей, эксперты выяснили наши "литражные" предпочтения при выборе машины.
Приобретать автомобиль без учета объема его двигателя — шаг в высшей степени неразумный, ведь от этого зависит и динамика машины, и ее "прожорливость", и величина налога. Другое дело, что предпочтения здесь могут быть прямо противоположными: одни выбирают мотор объемом поменьше, поэкономичнее, пусть и слабенький — лишь бы вез. Другим же, наоборот, вынь да положь агрегат непременно сверхмощный и максимально приемистый, пусть даже для его "прокорма" требуется собственная нефтяная вышка.
Оказалось, между тем, что вторых в России несопоставимо меньше, нежели первых, хотя нефтяных вышек на бескрайних просторах страны хватает — просто далеко не у каждого таковая имеется. По оценке аналитического агентства "Автостат", за 8 месяцев 2019 года в России было реализовано 62,2 тыс. новых легковых автомобилей с двигателями объемом до 1,4 литра включительно. И это на 6,5% больше, чем за январь — август прошлого года. И дело тут, конечно, не в том, что многие вдруг озаботились экологией. Просто кто-то вообще вынужден отказаться от приобретения автомобиля, отчего рынок уже какой месяц неуклонно падает, а кто-то старается сэкономить на моторе — не до жиру сегодня.
Для сравнения, продажи машин с моторами объемом от 2 до 2,5 литра включительно подросли в гораздо меньше степени — лишь на 1,1%: за отчетный период их реализация составила 80,2 тыс. единиц. Отмечается при этом, что на долю перечисленных категорий суммарно приходится 13,7% всего российского рынка новых легковых автомобилей.
Самой же популярной в народе предсказуемо оказалась компромиссная категория машин с двигателями объемом от 1,4 до 2 л включительно: они составили 78,6% от всех проданных в нашей стране с января по август, однако их реализация все же сократилась на 2,7% до 817,4 тыс. единиц.
Наконец, простейший арифметический расчет показывает, что на доля автомобилей с моторами объемом более 2,5 литров составляет в России всего 7,7% — абсолютное меньшинство. Но все же это каждый 13-й автомобиль (за которым маячит пресловутая собственная нефтяная вышка), что не так уж и мало.
С ДТП в Москве борются новым способом
Автовести: последние новости
Оказывается, обслуживание не у "официалов" не лишает автомобиль гарантии Оказывается, обслуживание не у "официалов" не лишает автомобиль гарантии Будущий конкурент Bentley Bentayga от Mercedes явился без камуфляжа Будущий конкурент Bentley Bentayga от Mercedes явился без камуфляжа Краш-тест: кроссовер Renault Arkana разбился на отлично Краш-тест: кроссовер Renault Arkana разбился на отлично
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Daimler отзывает дизельные автомобили Mercedes-Benz
Daimler отзывает дизельные автомобили Mercedes-Benz
Isuzu представила новый D-Max
Isuzu представила новый D-Max
На «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta
На «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta
GM представил нового конкурента Toyota Highlander
GM представил нового конкурента Toyota Highlander
На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение