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General Motors представил нового конкурента Toyota Highlander 

Car.ru 53 минуты назад
GM представил нового конкурента Toyota Highlander
Фото: Car.ru
На днях именитый американский автопроизводитель General Motors представил версию трехрядного кроссовера для китайского авторынка. Речь идет о модели Buick Enclave, которая в Соединенных Штатах продается с 2017 года.
Китайская версия несколько разнится с американской. Тут предлагается другая радиаторная решетка, бамперы, головная оптика. Китайским автолюбителям предложат две основные версии исполнения кузова: на шесть или семь мест.
Габаритные размеры Buick Enclave:
  • длина — 4,98 м;
  • ширина — 1,95 м;
  • высота — 1,73 м;
  • колесная база — 2,86 м.
По силовой части модификацию Buick Enclave для китайского авторынка оснастили двухлитровым турбомотором на 230 л.с. В роли трансмиссии предлагается девятиступенчатая коробка-автомат. Машина оснащается полноприводной системой.
Также стоит отметить, что обсуждаемая модель комплектуется системой автоматического отключения двух цилиндров при снижении нагрузки. Новинка появится на авторынке КНР до конца осени. Про цены информации пока что нет.
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Бортжурнал , Buick Enclave , Toyota Highlander , Toyota , Buick , General Motors
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