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Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения 

Car.ru + ещё 2 5 часов назад
Появились фото Nissan X-Trail нового поколения
Фото: Motor1.com
Автомобильный бренд Nissan начал проведение финальных испытаний новой версии популярного кроссовера Nissan X-Trail. Узнать об этом удалось, благодаря фотографиям от фотошпионов.
Если судить по полученным от фотошпионов снимкам, автомобиль подвергся значительным изменениям внешнего вида. Пока трудно сказать, насколько изменилось техническое оснащение авто, так как нет точных данных на этот счёт, но они обязательно будут.
Motor1.com
Новая версия Nissan X-Trail оснащается обновленной радиаторной V-образной решёткой, новой LED оптикой с двумя уровнями, переработанным передним и задним бампером, а также новыми задними фарами.
Motor1.com
Согласно некоторым слухам, в салоне автомобиля появится: инновационная панель управления с сенсорным дисплеем, новый мультимедийный комплекс, цифровая приборная панель, электрический селектор коробки передач и сенсорный дисплей для управления климат-контролем.
По предварительным данным, премьера новой генерации кроссовера Nissan X-Trail состоится в начале декабря текущего года. В каком количестве, и по каким ценам автомобиль поступит на территорию России, остаётся неизвестным.
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Бортжурнал , Nissan , Nissan X-Trail
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