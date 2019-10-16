Появились фото Nissan X-Trail нового поколения

Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Автомобильный бренд Nissan начал проведение финальных испытаний новой версии популярного кроссовера Nissan X-Trail . Узнать об этом удалось, благодаря фотографиям от фотошпионов.

Если судить по полученным от фотошпионов снимкам, автомобиль подвергся значительным изменениям внешнего вида. Пока трудно сказать, насколько изменилось техническое оснащение авто, так как нет точных данных на этот счёт, но они обязательно будут.

Motor1.com

Новая версия Nissan X-Trail оснащается обновленной радиаторной V-образной решёткой, новой LED оптикой с двумя уровнями, переработанным передним и задним бампером, а также новыми задними фарами.

Motor1.com

Согласно некоторым слухам, в салоне автомобиля появится: инновационная панель управления с сенсорным дисплеем, новый мультимедийный комплекс, цифровая приборная панель, электрический селектор коробки передач и сенсорный дисплей для управления климат-контролем.

По предварительным данным, премьера новой генерации кроссовера Nissan X-Trail состоится в начале декабря текущего года. В каком количестве, и по каким ценам автомобиль поступит на территорию России, остаётся неизвестным.