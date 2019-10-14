Тест-драйв седана Mazda 3: Изучаем новые имидж и мотор

Mazda 3 в кузове седан в нынешней генерации максимально непохожа на хэтчбек и на седаны предыдущих поколений. Покатавшись неделю, складывается впечатление, что ему нужно называться «четверкой», ведь, как минимум, визуально — это машина классом выше. На основании чего у нас сложилось такое впечатление? Между четырех— и пятидверным автомобилем Mazda 3 ощущается некоторая несправедливость. Для седана доступен больший выбор комплектаций и, что немаловажно, двигателей. Герой нашего теста оснащен новым 1,8-литровым дизелем. Ищем и двигательную разницу тоже.

Стройность во всем теле Седаны «Тройки» всех трех предыдущих поколений трудно было считать гармоничными. Такое мнение складывалось из-за короткого и несколько вздернутого багажника. Теперь же капот, крыша и багажник Mazda 3 выглядят сбалансировано. К тому же, спадающая вниз линия заднего крыла визуально делает автомобиль длиннее. И это при том, что почти все габаритные размеры у седана и хэтчбека Mazda 3 идентичны. Отличается только длина на 20 сантиметров, которые все припадают на задний свес (читай — багажный отсек).

Более строгий передний бампер и решетка радиатора с хромированной окантовкой отличают «трехобъемник» от хэтчбека и роднят новинку с обновленной Mazda 6 . Действительно, не все коллеги признали в этом белом большом автомобиле игрока С-класса. В свою очередь, корма выглядит куда скромнее. Выделяются только светодиодные фонари и сдвоенная выхлопная система.

Кстати, головная оптика также полностью диодная, еще и адаптивная. 20 светодиодных блоков независимо один от другого включаются и выключаются, исключая ослепление встречных и при этом сохраняя максимальную освещенность дороги. Также адаптивный свет учитывает угол поворота руля, несколько загибая луч в поворот даже на высокой скорости. 140 мм дорожного просвета — не самый маленький результат в классе. Но нужно всегда помнить, что нижняя кромка авто — это окрашенная и выступающая вперед часть бампера, которая страдает от малейших контактов с бордюрами. В помощь датчики парктроника и система кругового мониторинга на четыре камеры с хороших разроещением.

Bose, кожа и другие истории Как мы уже ранее вспоминали, прерогатива седана — это выбор комплектаций и наличие в арсенале более «напакованной» модификации, чем у хетчбека. Вообще, передняя часть обоих машин идентична. Тот же удобный и стильный руль, лаконичное и стильное торпедо, несколько изменившиеся органы управления мультимедийной системой на трансмиссионном тоннеле. Кстати, теперь безопасность превыше всего, и экран даже на стоянке перестал быть сенсорным. 8,8-дюймовый монитор получился более красочным и контрастным, с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, но управлять всеми функциями будьте добры через джойстик, или кнопками с руля.

Щиток приборов — лишь частично цифровой. Центральный колодец со спидометром может несколько менять графику изображений, но в любом режиме он остается монохромным. Чего не скажешь о ярком цветном проекционном дисплее. Аудиосистема Bose наполняет салон сочным и объемным звуком. Жаловаться на акустику точно не стоит. Пара слов о видимости. Заметно, что мертвая зона дворников у водительской стойки стала меньше, чем у предшественника. Также для лучшей видимости омыватели ветрового стекла перенесли в сами дворники.

Кресла обтянуты кожей — хэтчбеку такая опция недоступна. Но в этом и заключается главное отличие сидений в двух машинах. По форме и жесткости наполнителя они максимально схожи. Будучи в меру жесткими, «сидушки» держат спину и не дают ей быстро уставать. На втором ряду места несколько больше, чем в хэтче. Благодарить за этот факт стоит менее круто опускающуюся крышу. В плечах же и для ног свободного пространства средненько — соседей и спинки переднего кресла не касаешься, но и особо не разойдешься.

Багажный отсек по умолчанию вмещает 450 литров поклажи. Его форма глубока и прямоугольна, с немного выступающими колесными арками. Если сложить второй ряд, то получим 1138 свободных литров. К сожалению, в угоде экономии веса под полом не запаска, а всего лишь ремкомплект и компрессор.

Дизель, дизель, ты могуч Назвать стратегию «Мазды» по выбору предпочтительных типов силовых агрегатов последовательной точно трудно. Прошлое поколение «тройки» предлагалось с «бензинками», доля же дизельной «шестерки» была ощутима. Со сменой поколения младшей и очередным рестайлингом старшей сестры все поменялось: первой добавили дизель, а второй оставили только под конкретный клиентский заказ. Всему виной соответствие самым современным экологическим нормам и рост цены авто — для Mazda 6 это выглядит угрожающе.

1,8-литровый турбодизель развивает мощность в 116 л. с. и 270 Нм максимального крутящего момента. Ждать от 116 сил чуда не приходится. Действительно, автомобиль по характеру спокоен и предсказуем. Но прогнозируем и его аппетит — по трассе редко расходомер поднимается выше 5,5 литров на 100 км пробега. По городу же тяжело превысить значение 6,5 л/100 км. 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия до последнего держит повышенные передачи и отлично работает на «низах».

Разговоры в сети о том, что «Мазда» отказалась сзади от многорычажки в пользу балки не утихают до сих пор. Мнение вашего покорного слуги таково: инженеры сумели настроить кинематику ходовой таким образом, чтобы машина не потеряла в управляемости. Спереди по-прежнему стойки «МакФерсон». Также весело ведет себя и острый руль. Эти два фактора в комплексе позволяют наслаждаться на извилистых дорожках. Стихия дизельного седана не автобаны, а дороги областного и регионального значения. Жаль, что не всегда они имеют ровный асфальт.

Топовая комплектация седана получила серьезные обновления пакета систем активной безопасности. Так, в арсенале авто появились системы мониторинга состояния водителя, предупреждения про поперечное движение спереди и в слепых зонах, также серьезно доработан алгоритм действия систем адаптивного круиз-контроля и удержания в полосе. Кстати, последняя на плавных изгибах трассы сама может «въезжать» в повороты. Но так желать мы не рекомендуем, да и сама машина моментально запищит с требованием вернуть водителю руки на руль.

Стабильность В начале материала мы ставили вопросы о новом двигателе и смене имиджа. Тест на улицах мегаполиса и загородных трассах показал, что характер у машины почти не изменился. Разве что авто немного повзрослело. Прибавило в статусе, что ли. Свои базовые ценности Mazda 3 сохранила — это интересный руль, вместительный и качественный салон, а также целая кипа систем безопасности. Что еще надо?